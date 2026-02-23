भाजपा मंत्री की मौजूदगी में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान, लाल बाबा की नफरती भाषण पर मचा बवाल

Uttarakhand Hate Speech Against Muslims: उत्तराखंड में एक सभा में लाल बाबा नाम के हिंदू धर्मगुरु द्वारा मुस्लिम समाज के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले बयान दिए गए. इस सभा में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने लाल बाबा को नफरती भाषण देने से नहीं रोका. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttarakhand Hate Speech Against Muslims: उत्तराखंड मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का प्रयोगशाला बन चुका है. उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक मुस्लिम विरोधी सभा का आयोजन किया गया, इस सभा के स्टेज से मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारने-काटने की धमकी दी गई. इस सभा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोग इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस विवादित बयान को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है.
दरअसल, बीते रविवार (22 फरवरी) को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में माँ नंदा हिंदू सम्मेलन समिति द्वारा "भव्य हिंदू सम्मेलन" के नाम से एक सभा का आयोजन कराया गया. इसी आयोजन में लाल बाबा नाम के एक हिंदू धर्मगुरु ने नफरती बयान दिया. लाल बाबा जिहादियों (मुसलमानों) को उत्तराखंड छोड़ने की धमकी दी. उन्होंने कहा "जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग और जिहादी हैं, उन्हें मैं चेतावनी देता हूं कि उत्तराखंड को छोड़ देना, यदि मुझे रैली करनी पड़ गई तो जहां मिलोगे, वहां काटूंगा. प्रशासन भी अपनी व्यवस्था कर लेना, मुझे कोई कोई खतरा नहीं, एक धारा लगे, दो धारा लगे, तीन धारा लगे. मेरी टीम आएगी तो मैं फटा-फट ही करुंगा".
उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की चेतावनी देते हुए कहा कि तुम तो बकरी को उल्टा काटते हो, लाल बाबा "उल्टा भी काटेगा और सीधा भी काटेगा." उन्होंने मुसलमानों के प्राइवेट पार्ट काटने की धमकी दी और कहा "लाल बाबा वहां से काटेगा, जहां से पहले तुम्हारी कटी होती है." उन्होंने कहा कि तुम्हारा खतना होता है न तुम्हारी खतना तो लाल बाबा करेगा.
सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस मंच से मुसलमानों को काटने और उनके लिए इतनी घृणित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा बैठे हुए थे. साथ ही लाल बाबा के मुस्लिम विरोधी भाषण पर सामने बैठे लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वह खुशी से लाल बाबा के बयान का मजा ले रहे थे और तालियां बजा रहे थे.