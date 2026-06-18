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"क्या सिर्फ मस्जिदों की आवाज सुनाई देती है?" माइक उतारने को लेकर मुस्लिम समाज ने खोला मोर्चा

Uttarakhand Loudspeaker Removal Controversy: उत्तराखंड के देहरादून में मजहबी जगहों से लाउडस्पीकर हटाने के मामले को लेकर तनाजा खड़ा हो गया है. इसके खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने मुजाहिरा किया और हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद किए. मुजाहिरीन ने राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम भेजकर कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 18, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:03 AM IST
"क्या सिर्फ मस्जिदों की आवाज सुनाई देती है?" माइक उतारने को लेकर मुस्लिम समाज ने खोला मोर्चा
Image Credit: उत्तराखंड में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मुसलमानों ने किया मुजाहिराSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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