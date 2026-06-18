"क्या सिर्फ मस्जिदों की आवाज सुनाई देती है?" माइक उतारने को लेकर मुस्लिम समाज ने खोला मोर्चा

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Uttarakhand Muslim Protest News: उत्तराखंड में धामी सरकार ने गैर-कानूनी और सरकारी जमीन पर कब्जे के नाम मुबय्यना तौर पर बड़े पैमाने अक्लियतों के मजहबी जगहों पर और मदरसों पर कार्रवाई की. वहीं, अब रियासत के दारुलहुकूमत देहरादून में मजहबी जगहों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई को लेकर तनाजा खड़ा हो गया. मुस्लिम समाज के लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया पर संगीन इल्जाम लगाए हैं.
पुलिस की इस मुहिम के बाद अब मुस्लिम समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है. उनका कहना है कि नियमों के नाम पर की जा रही कार्रवाई में मजहबी जगहों पर लगे ऐसे माइक भी हटाए जा रहे हैं, जिनसे किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही थी. इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को अक्लियतों तबके के लोगों ने जोरदार मुजाहिरा किया. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत और इंतजामिया को सिर्फ मजहबी मकामात की आवाज ही नजर आ रही है?
दरअसल, देहरादून में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की हिदायत पर पुलिस ने कई इलाकों में मजहबी जगहों से लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम चलाया. पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला देते हुए ज्यादा तेज आवाज वाले लाउडस्पीकरों को हटाने की कार्रवाई की. इस दौरान कई मजहबी जगहों से माइक और लाउडस्पीकर उतारे गए. हालांकि, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस और इंतजामिया पर एकतरफा कार्रवाई करने के इल्जाम आयद किया.
पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने विकासनगर तहसील पहुंचकर एहतिजाज किया. मुजाहिरीन ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विकासनगर के जरिये राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम भेजा. इस मेमोरेंडम में पूरे कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए इसे रोकने की मांग की गई है.
मुजाहिरीन का कहना है कि साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने आवाज और शोरगुल के हवाले से एक हुक्म जारी किया था. उस हुक्म में कहा गया था कि तय सीमा यानी 50 डेसीबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो. लेकिन मुजाहिरीन के मुताबिक, अदालत ने कहीं भी लाउडस्पीकर उतारने का हुक्म नहीं दिया था.
लोगों का इल्ज़ाम है कि अदालत के हुक्म की सही रूह को समझे बगैर पुलिस कार्रवाई कर रही है. उनका कहना है कि कई मस्जिदों में लगे माइक बहुत कम आवाज में चल रहे थे, फिर भी उन्हें हटाया जा रहा है. एहतिजाज करने वालों ने इसे गलत बताते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई से लोगों में नाराजगी पैदा हो रही है.
प्रदर्शन में शामिल इमरान खान ने कहा कि मजहबी जगहों पर लगे माइक को लेकर नियमों का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन बिना वजह कार्रवाई करना ठीक नहीं है. उन्होंने मांग की कि इंतजामिया इस मामले पर दोबारा गौर करे और ऐसी कार्रवाई को रोका जाए.