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उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म, नया प्राधिकरण लागू; 1 जुलाई से बदल गई अल्पसंख्यक शिक्षा की पूरी व्यवस्था

Uttarakhand Madrasa Board Abolished: उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को खत्म हो गया, और अब उसकी जगह राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने कामकाज संभाल लिया है. अब सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसी के मातहत काम करेंगे. बीते साल धामी सरकार ने एक कानून पारित कर मदरसा बोर्ड को खत्म करने का ऐलान किया था.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 01, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:43 AM IST
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म, नया प्राधिकरण लागू; 1 जुलाई से बदल गई अल्पसंख्यक शिक्षा की पूरी व्यवस्था
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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