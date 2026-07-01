/उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म, नया प्राधिकरण लागू; 1 जुलाई से बदल गई अल्पसंख्यक शिक्षा की पूरी व्यवस्था

बीते साल धामी सरकार ने पारित किया था कानूना

दरअसल, इस बदलाव की कानूनी प्रक्रिया पिछले साल ही शुरू हो गई थी. अगस्त 2025 में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 विधानसभा से पारित हुआ था, जिसे अक्टूबर 2025 में राज्यपाल की मंजूरी मिल गई थी. इसी कानून के तहत यह तय किया गया था कि जुलाई 2026 से राज्य में मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया जाएगा. साथ ही राज्य के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लाया जाएगा.