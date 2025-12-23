Advertisement
Zee Salaam

मदरसा बोर्ड से रुकी हुई थी मुसलमानों की तरक्की; खत्म होने पर उत्तरखंड वक्फ बोर्ड के सदर शादाब शम्स का बयान

Uttarakhand Madrasa Board Dissolution Controversy: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग किए जाने के फैसले ने सियासी और सामाजिक बहस छेड़ दी है. सरकार इसे शिक्षा सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष और मानवाधिकार संगठन इसे ध्रुवीकरण से जोड़ रहे हैं. मदरसों की मान्यता, परीक्षा, फंडिंग और दीनी तालीम के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं.

 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:28 PM IST

मदरसा बोर्ड भंग होने पर शादाब शम्स ने दिया अजीब तर्क
Uttarakhand News Today: उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ी संख्या में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और मदरसों पर कार्रवाई कर उसे बंद कर दिया. हाल के कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें हिंदूवादी संगठनों के जरिये मुसलमानों को इबादत करने से रोका जा रहा है. इस बीच उत्तराखंड सरकार ने राज्य से मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया है. बीजेपी की अगुवाई वाली धामी सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है. 

सरकार समर्थित लोग मान रहे हैं कि मदरसा बंद होने से अब मुसलमानों की तरक्की होगी, जबकि विपक्षी दल और मानवाधिकार संगठन इसको धुव्रीकरण की राजनीति से जोड़कर कर देख रहे हैं. मुसलमान सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मदरसा बोर्ड भंग कर देने से अब उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनेंगे. मानो मदरसा बोर्ड ने उन्हें पहले ऐसे करने और बनने से रोक रहा था, या जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो सभी डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर बन जाते हैं. दरअसल, सरकार ने मुसलमानों के एक संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है. 
  
शादाब शम्स ने बोर्ड भंग करने के फेवर में दिए अजीब तर्क
भारतीय संवैधानिक अधिकारों को ताक पर रख कर लिए गए इस फैसले को सही ठहराने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और कई सरकारी मुसलमान अजीब तर्क दे रहे हैं. बीजेपी नेताओं ने इस फैसले का मकसद मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का हवाला दिया है. हैरानी तब हुई जब काशीपुर में मदरसा बोर्ड भंग करने के फैसले की वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पुरजोर वकालत की. शादाब शम्स ने मदरसों के संचालन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है. 

उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड को कोई मान्यता नहीं थी, यह सिर्फ कांग्रेस का धोखा था. शादाब शम्स ने सवाल किया कि क्या मदरसा बोर्ड के वजूद में आने से पहले मुसलमान के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते थे या मुफ्ती नहीं बनते थे? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान को बेवकूफ बनाया, जिसका नतीजा यह है कि आज इस कौम की हालत दलितों से भी बदतर हो गई है. 

क्या दूसरे हाफ में दीनी तालीम के लिए राजी है धामी सरकार या हिंदू संगठन?
उत्तराखंड की धामी सरकार के कसीदे पढ़ते हुए शादाब शम्स ने कहा कि अब राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन लगता था. उन्होंने कहा कि "7 अक्टूबर 2025 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया है और जल्द नया सिस्टम लागू होने जा रहा है."

शादाब शम्स ने नया फार्मूला पेश करते हुए बताया कि अब मदरसों में 'फर्स्ट हाफ' में उत्तराखंड बोर्ड की आधुनिक पढ़ाई होगी और 'सेकंड हाफ' में दीन की तालीम दी जाएगी. सरकार का विजन है कि मुस्लिम बच्चा हाफिज-ए-कुरान होने के साथ-साथ डॉक्टर और इंजीनियर भी बने और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के दिखाए रास्ते पर चलकर मुल्क की तरक्की में हाथ बटाए. 

शादाब शम्स के फॉर्मूले से धर्म नहीं होगा भ्रष्ट?
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के इस फॉर्मूले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं.इसकी वजह यह है कि जिस उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना में 'कलमा' या उर्दू शब्द आने पर हिंदूवादी संगठन हंगामा खड़ा कर देते हैं और फिर इसको बंद कराने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला जुट जाता है, ऐसे में क्या यह मुमकिन है कि वहां पर स्कूलों के दूसरे हाफ में दीनी तालीम दी जाएगी? 

बता दें कि हालिया दिनों में 10 दिसंबर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के एक प्राइवेट स्कूल में 'कलमा' पढ़ने का मामला सामने आया था. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया था.विवाद बढ़ता देख प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने सार्वजनिक माफी मांगते हुए कहा था कि मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना नहीं था, बल्कि बच्चों में सभी धर्मों की समझ विकसित करना था. यह घटना सामने आने का बाद शिक्षा विभाग ने भी स्कूल के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे. 

क्या मदरसा खोलना है गैर-कानूनी?
अब सवाल उठता है कि क्या धार्मिक संस्थान खोलने या मदरसा चलाना गैर-कानूनी है? क्या भारतीय कानून इसकी इजाजत नहीं देता है. दरअसल, भारत में मदरसे, गुरुकुल, संस्कृत पाठशालाएं और मिशनरी स्कूल जैसे धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलने और संचालित करने का अधिकार भारतीय संविधान देता है. अनुच्छेद 26 के तहत हर धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान बनाने, संचालित करने का अधिकार है. वहीं अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं चलाने और उर्दू, अरबी, संस्कृत जैसी भाषाएं पढ़ाने की इजाजत देता है.

इसके अलावा कई राज्यों में मदरसा बोर्ड कानून मौजूद हैं, जो मदरसों की मान्यता और संचालन तय करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक, अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षण संस्थान आरटीई एक्ट से भी मुक्त हैं. ऐसे में उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग करने का फैसला संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में सवाल खड़े कर रहा है. 

मदरसे किन सुविधाओं से हो गए हैं महरूम?
उत्तराखंड सरकार के जरिये मदरसा बोर्ड को भंग किए जाने के बाद राज्य के मदरसों को मिलने वाली कई प्रशासनिक और शैक्षणिक सहूलियतें प्रभावित हुई हैं. अब मदरसों को राज्य स्तरीय मान्यता की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी शैक्षणिक वैधता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. बोर्ड के जरिए होने वाली एग्जाम, पाठ्यक्रम निर्धारण और प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी रुक गई है. इसके अलावा बोर्ड से जुड़े मदरसों को मिलने वाली सरकारी ग्रांट, शिक्षकों के मानदेय, छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता की व्यवस्था में रुकावट आई है. 

पहले मदरसा बोर्ड के तहत पढ़ने वाले छात्रों को उनकी पढ़ाई की मुख्यधारा की शिक्षा से समकक्षता मिलती थी, जो अब स्पष्ट नहीं है. निरीक्षण, पंजीकरण और अकादमिक निगरानी की जिम्मेदारी भी पहले बोर्ड निभाता था. बोर्ड के भंग होने से मदरसों का भविष्य, छात्रों की पढ़ाई और शिक्षकों की स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश गुड़िया रेप केस: हाईकोर्ट ने पूर्व IG जहूर जैदी की उम्र कैद पर लगाई रोक

 

