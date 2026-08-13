/मदरसों पर नए नियमों की मार! सिर्फ 1% ने ली मंजूरी, बाकी के वजूद पर मंडराया खतरा

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Uttarakhand News Today: मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को जदीद तालीम से जोड़ने और तालीमी निजाम को बेहतर बनाने का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन उत्तराखंड में सरकार की नए निजाम ने मदरसों के सामने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है. हालिया दिनों पुष्कर सिंह धामी हुकूमत ने उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड को खत्म कर दिया है, और इसकी जगह रियासत में अकलीयती तालीमी इदारों की देखभाल और जवाबित के लिए उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी तश्कील दी गई है.
उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी की तश्कील के बाद अब रियासत के तमाम मदरसों को अज सरेए-नौ इल्हाक़ (मंज़ूरी) हासिल करना होगा, लेकिन एक महीना गुजर जाने के बाद भी 452 मदरसों में से सिर्फ 7 मदरसों को ही मंजूरी मिल सकी है यानी 99 फीसद से ज्यादा मदरसे अभी इस अमल से बाहर हैं.
एक महीने में सिर्फ 7 मदरसों को मिली मंजूरी
बता दें, उत्तराखंड में 1 जुलाई से स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी को तश्कील दिया जा चुका है. इसके बाद रियासत में चल रहे तमाम 452 मदरसों के लिए नए सिरे मंजूरी हासिल करना लाजमी कर दिया गया है. हुकूमत के इस निजाम के तहत मदरसों की तफ्तीश की जा रही है और तयशुदा मयार पर पूरा उतरने वाले इदारों को ही मंजूरी दी जा रही है.
हालांकि, अथॉरिटी के तश्कील को एक महीना हो चुके हैं, इसके बावजूद मदरसों के रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बहुत धीमी है. अब तक सिर्फ 7 मदरसों को महकमा-ए-तालीम और अथॉरिटी की मंजूरी मिल पाई है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बाकी मदरसों के सामने कौन-कौन सी अड़चनें हैं और कितने मदरसे नए मानकों पर खरे उतर पाएंगे.
अक़लीयती बहबूद से जुड़े अधिकारियों ने इस सिलसिले में अथॉरिटी को जांच रिपोर्ट भी सौंपी है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ मदरसों ने मंजूरी लेने से इनकार किया है, जबकि कुछ मदरसों ने जांच टीम को कोई जानकारी ही नहीं दी. ऐसे में हुकूमत की तरफ से बनाए गए नए निजाम के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी मदरसों को इस अमल में लाना है.
बीजेपी हुकूमत कर रही है ये दावा
उत्तराखंड के स्पेशल सेक्रेटरी बराए अक़लीयती बहबूद डॉक्टर पराग मधुकर धकाते का कहना है कि हुकूमत का मकसद मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को साइंस और मैथ्स जैसी जदीद तालीम देना है. हुकूमत तालीमी निजाम में शफ्फाफियत ला कर अकलीयती बिरादरी के तमाम तालीमी अदारों को एक जैसे इंतजामाती दायरे में लाना चाहती है. इसी मकसद से अकलीयती तालीमी अथॉरिटी तश्कील दी गई है.
"नए निजाम का मकसद मदरसे के बच्चों को बेहतर तालीमी माहौल मुहय्या कराना"
दूसरी तरफ धामी हुकूमत का कहना है कि नए निजाम से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर तालीमी माहौल मिल सकेगा. ताहम, मंजूरी के अमल में अब तक सिर्फ 7 मदरसों का आगे बढ़ पाना यह भी बताता है कि नए नियमों को पूरा करना कई अदारों के लिए आसान नहीं है.
इस मामले पर उत्तराखंड के वजीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हुकूमत बच्चों की तालीम की मयार को बेहतर बनाने की सिम्त में काम कर रही है. उनका कहना है कि पहले कई जगह एक से दो कमरों में मदरसे खोलकर बच्चों को तालीम दी जाती थी. ऐसे में मदरसों के तलबा, स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा की तरह बेहतर तालीम हासिल नहीं कर पाते थे.
सीएम धामी के मुताबिक, अब जो भी शख्स मदरसा तालीमी अदारा चलाना चाहेगा, उसे अकलीयती तालीमी अथॉरिटी और महकमा-ए-तालीम से मंजूरी हासिल करना लाजमी होगा. हुकूमत के नए निजाम के तहत मदरसों को महकमा-ए-तालीम के मुकर्ररा मयार पर भी पूरा उतरना होगा.
मदरसों के मंजूरी के लिए ये सहूलियत हैं जरुरी
महकमा-ए-तालीम के मयार में मदरसों में लाइब्रेरी, तरबियत याफ्ता टीचर, कंप्यूटर लैब और बच्चों के खेलने के लिए मैदान जैसी सहूलियात शामिल हैं. यानी अब सिर्फ मदरसा चलाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि वहां बच्चों को तालीम के लिए जरूरी बुनियादी सहूलियात भी फराहम करानी होंगी.
इसी वजह से नए नियम के तहत मंजूरी का अमल मदरसों के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गया है. जो मदरसे इन नियमों की पासदारी करेंगे और जरूरी सहूलियात से लैस होंगे, उन्हें ही मंजूरी मिल सकेगी.