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उत्तराखंड के मदरसों में सिख, जैन और बौद्ध धर्म के बच्चे भी लेंगे तालीम; मजहबी तालीम पर कितना होगा असर?

Uttarakhand Madrasa News: उत्तराखंड में माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है. इस फैसले के बाद मदरसा एजुकेशन बोर्ड को खत्म कर दिया गया है. अब सभी मदरसों में नई एजुकेशन सिस्टम लागू होगी. ऐसे में जानिए कि किन-किन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी और किस-किस मजहब के बच्चे यहां तालीम हासिल कर सकेंगे?

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 01, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:58 PM IST
उत्तराखंड के मदरसों में सिख, जैन और बौद्ध धर्म के बच्चे भी लेंगे तालीम; मजहबी तालीम पर कितना होगा असर?
Image Credit: प्रतीकात्म फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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