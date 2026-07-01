/उत्तराखंड के मदरसों में सिख, जैन और बौद्ध धर्म के बच्चे भी लेंगे तालीम; मजहबी तालीम पर कितना होगा असर?

उत्तराखंड के माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन प्रोफेसर सुरजीत गांधी ने कहा, "अब तक मदरसा बोर्ड सिर्फ़ मुस्लिम तालीम तक ही सीमित था. लेकिन, नई माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी सभी माइनॉरिटी समुदायों, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध के बच्चों की तालीम के लिए पाबंद है." उन्होंने आगे कहा, "अथॉरिटी ने क्लास 1 से 8 तक के लिए एक सिलेबस तैयार किया है. किसी भी बच्चे पर अथॉरिटी का सिलेबस मानने के लिए कोई दबाव नहीं होगा. इसके तहत पढ़ाई पूरी तरह से स्वैच्छिक है. सभी संस्थानों में राज्य सरकार का स्कूल तालीमी सिलेबस लागू किया जाएगा. धार्मिक तालीम से जुड़ा सिलेबस रेगुलर स्कूल के समय के बाद या स्कूल शुरू होने से पहले ही पढ़ाया जा सकता है.