/उत्तराखंड के मदरसों में सिख, जैन और बौद्ध धर्म के बच्चे भी लेंगे तालीम; मजहबी तालीम पर कितना होगा असर?

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Uttarakhand Madrasa News: उत्तराखंड में मदरसा एजुकेशन बोर्ड को खत्म कर दिया गया है और माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है. सरकार ने आज यानी 1 जुलाई से राज्य भर के सभी मदरसों में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है. माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी के तहत मदरसों में न सिर्फ मुस्लिम बच्चों को, बल्कि दूसरे माइनॉरिटी समुदायों के बच्चों को भी दाखिला दिया जाएगा और वे क्लास में भी शामिल होंगे.
उत्तराखंड के माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन प्रोफेसर सुरजीत गांधी ने कहा, "अब तक मदरसा बोर्ड सिर्फ़ मुस्लिम तालीम तक ही सीमित था. लेकिन, नई माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी सभी माइनॉरिटी समुदायों, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध के बच्चों की तालीम के लिए पाबंद है." उन्होंने आगे कहा, "अथॉरिटी ने क्लास 1 से 8 तक के लिए एक सिलेबस तैयार किया है. किसी भी बच्चे पर अथॉरिटी का सिलेबस मानने के लिए कोई दबाव नहीं होगा. इसके तहत पढ़ाई पूरी तरह से स्वैच्छिक है. सभी संस्थानों में राज्य सरकार का स्कूल तालीमी सिलेबस लागू किया जाएगा. धार्मिक तालीम से जुड़ा सिलेबस रेगुलर स्कूल के समय के बाद या स्कूल शुरू होने से पहले ही पढ़ाया जा सकता है.
मदरसों में अब होगी मॉडर्न सब्जेक्ट्स की पढ़ाई
उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी के तहत आने वाले मदरसों में अब मजहबी तालीम के साथ मॉडर्न सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई होगी. पहली शिफ्ट में हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस पढ़ाए जाएंगे, जबकि दूसरी शिफ्ट में उर्दू, अरबी समेत दूसरे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी. वहीं, सरकार के इस फैसल से विपक्ष नाराज है और सरकार पर हमलावर है, लेकिन वक्फ बोर्ड के चीफ शादाब शम्स ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "यह एक बड़ा कदम है. सरकार ने मदरसों के संचालन के लिए एक मानक तय किया है और फिलहाल, सिर्फ वही मदरसे चल सकेंगे जो इस मानक को पूरा करते हैं."
कांग्रेस ने उठाया सवाल
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मुफ़्ती क़ासिमी का कहना है कि सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जिससे मदरसा प्रशासकों को बहुत फ़ायदा होगा. वहीं, कांग्रेस पार्टी की राज्य प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि मदरसों को लेकर किए गए बदलावों को देखते हुए, सरकार को यह साफ करना चाहिए कि भविष्य में तालीम कैसे दी जाएगी और इसके लिए क्या मानक तय किए गए हैं.