"मदरसे बंद किए तो....", चेतावनी देने पर मुफ्ती मुजीब ने धामी सरकार ने भेजा जेल

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Uttarakhand News Today: जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान दिए गए एक मुतनाजा बयान के बाद उत्तराखंड में सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई. मदरसों को बंद करने के धामी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए मुबय्यना तौर पर काबिल-ए-एतराज बयान देने वाले मुफ्ती मुजीब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया. मामला सामने आने के बाद वजीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त रुख अपनाया था.
दरअसल, पिछले दिनों जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान त्रिशूल चौक पर मुनअकिद प्रोग्राम में मुफ्ती मुजीब ने उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से गैर-कानूनी मदरसों को बंद करने के फैसले पर एतराज जताया था. इस दौरान उसने मदरसों को लेकर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था, "मदरसों के बारे में आप फैसला मत करो. याद रखना, अगर मदरसे बंद कर दिए तो फिर देखना आप, हम क्या हाल करेंगे."
मुफ्ती मुजीब के इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया. वीडियो वायरल होने के बाद वजीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी ने मामले को संजीदगी से लिया और सख्त रुख अपनाया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुफ्ती मुजीब को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए मुफ्ती मुजीब उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के दढ़ियाल टांडा का रहने वाले हैं. पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है. हालांकि, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है. पुलिस अब जुलूस-ए-मोहम्मदी के इनइकाद से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी जुटाने में लगी हुई है.
पुलिस की तफ्तीश में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जुलूस के इनइकाद का क्या निजाम था और मंच के लिए इजाजत ली गई थी या नहीं. इसके साथ ही सभा में कौन-कौन लोग मौजूद थे और वहां किन लोगों ने तकरीर किया था. इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है.
वहीं, वायरल हुए वीडियो की हकीकत और उसमें मौजूद कंटेंट की जांच के लिए पुलिस उसका टेस्ट भी करा रही है. पुलिस की ओर से वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, ताकि सामने आए वीडियो से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा सके.
इस पूरे मामले पर रुद्रपुर नगर निगम के मेयर विकास शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मुफ्ती मुजीब की गिरफ्तारी को धामी सरकार के सख्त रुख का संकेत बताया. विकास शर्मा का कहना है कि गिरफ्तारी से यह साफ हो गया है कि धामी सरकार देवभूमि उत्तराखंड में किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं देगी.