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Zee SalaamIndian Muslimभीमताल धर्मांतरण मामले बड़ी कार्रवाई; 14 दिन के न्यायीक हिरासत में भेजे गए मोहम्मद यूनुस

भीमताल धर्मांतरण मामले बड़ी कार्रवाई; 14 दिन के न्यायीक हिरासत में भेजे गए मोहम्मद यूनुस

Uttarakhand News: उत्तराखंड के भीमताल में कथित धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि मोहम्मद यूनुस महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर दबाव डाल रहा था. कोर्ट ने आरोपी युवक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 02, 2026, 10:56 PM IST

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Uttarakhand News: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में हिंदू महिलाओं के कथित धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. नैनीताल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार कर कोर्ट मे पेश किया और जिला न्यायालय ने आरोपी यूनुस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

यह मामला उस समय सामने आया जब एक हिंदू महिला ने अपने किसी परिचित व्यक्ति को बताया कि मोहम्मद यूनुस नाम के एक युवक ने भीमताल में कई महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया और अब उन्हें जबरन धर्मांतरण करवाने को मजबूर कर रहा है. साथ ही महिला ने यह भी बताया कि आरोपी युवक पीड़ित महिलाओं को बदनाम करने की भी धमकी दे रहा है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने भीमताल कोतवाली का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की.

वहीं, महिला ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी पर प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू की. एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में इस संवेदनशील मामले की जांच के लिए पहले ही विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई थी. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी पर भीमताल क्षेत्र में कई महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाने और उनके साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप हैं.

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एसएसपी ने बताया पीड़िता की ओर से इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई तेज की गई. प्रारंभिक जांच में एक से अधिक महिलाओं के साथ इसी प्रकार की घटनाओं के संकेत मिले हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए आगे की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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