Uttarakhand में मुस्लिम शख्स की बेरहमी से पिटाई, दाढ़ी नोची और लगवाए धार्मिक नारे

Uttarakhand News: उत्तराखंड से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक शख्स को बेरहमी से पीटा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई और धर्मिक नारे लगवाए गए. पीड़ित सहारनपुर का रहने वाला है.
Uttarakhand News: पिछले कुछ महीनों में उत्तराखंड का माहौल तेजी से बदला है. जिससे स्थानीय लोग भी परेशान हैं. हाल ही में एक मामला सामने आया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खीच लिया है. दरअसल श्रीनगर इलाके के भट्ट विधानसभा में कस्बा मुथमलपुर में रहने वाले मुस्लिम शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले करने वालों लोगों ने धार्मिक नारे लगवाए, दाढ़ी नोची और काटने की कोशिश की.
आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया है और मामूली धाराओं के तहत कार्रवाई की है. दरअसल, रिजवान मलिक चार दिन पहले अपनी कार से उत्तराखंड के श्रीनगर क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां एक ढाबे पर चाय पीते समय वहां मौजूद तीन उपद्रवियों ने न केवल बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की, बल्कि धार्मिक नारे लगवाए और दाढ़ी को खीचते हुए उसे काटने की कोशिश की.
बुजुर्ग की लात-घूंसों से भी उनकी पिटाई की गई, जेबों से सामान छीन लिया गया और उन्हें बुरी तरह पीटा गया. पीड़ित ने स्थानीय पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने सख्त धाराएं लगाने के बजाय मामूली धाराओं में चालान काटकर कार्रवाई की.
सहारनपुर ज़िले के लोगों में रोष और गहरा दुःख है, मामले को गंभीरता से लेते हुए, बठिंडा विधायक उमर अली खान ने लोगों को भरोसा दिलाया कि न्याय के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा. इस संबंध में उन्होंने मंगलवार को पीड़ित रिजवान के साथ पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) देहरादून से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ मॉब लिंचिंग और हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की.
आईजी देहरादून ने विधायक उमर अली खान को आश्वासन दिया कि इस मामले में सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में आरोपियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएंगे और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. इस मौके पर विधायक उमर अली खान ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज और न्याय की समस्या है.