/हिंदू महिला मित्र से मिलने पहुंचा था शादाबा, दक्षिपंथियों ने गले में कुत्ते का पट्टा डालकर बेरहमी से पीटा!

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Uttarakhand Muslim Assault Case: उत्तराखंड में एक बार फिर मुस्लिम नौजवान के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. बताया जा रहा है कि मुस्लिम नौजवान अपनी एक हिंदू दोस्त से मिलने के लिए उसके घर गया था. इसी दौरान दक्षिणपंथी संगठन के कुछ लोग मौके पर पहुंचे. जब उन्हें मुतास्सिर नौजवान के मजहब की जानकारी मिली तो उसके साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की.
मुस्लिम नौजवान को पीटा, गले में कुत्ते का पट्टा डालकर घुमाया
यह पूरा मामला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का है. जहां एक मुस्लिम नौजवान के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद इलाके में हलचल मच गई है. इल्जाम है कि मुतास्सिरा नौजवान अपनी हिंदू महिला दोस्त से मिलने उसके घर पहुंचा था.
इसी दौरान कुछ लोग वहां आ धमके, उन्होंने नौजवान को बुरी तरह पीटा, उसके गले में कुत्ते का पट्टा डाल दिया और उसके साथ बदसलूकी की. इस पूरी घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वायरल वीडियो की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
यह वाकया हरिद्वार के कनखल इलाके का बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, हरियाणा के करनाल का रहने वाला शादाब अपनी परिचित महिला से मिलने उसके घर गया था. महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह पिछले पांच साल से शादाब को जानती है और उसके घर आने पर उसे कोई एतराज नहीं था. इसी दौरान करीब एक दर्जन लोग जबरन उसके घर में दाखिल हो गए और शादाब पर हमला कर दिया.
"क्या तुम्हें नहीं पता था कि वह हिंदू महिला है?"
महिला का कहना है कि उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमलावर नहीं रुके. उन्होंने शादाब को गालियां दीं, उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी भी दी. शिकायत के मुताबिक, हमलावरों ने पूरे वाकये के दौरान डर और दहशत का माहौल बना दिया.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शादाब महिला के घर के बाहर बैठा दिखाई देता है. उसके सिर से खून बह रहा है और आसपास काफी लोग जमा हैं. एक वीडियो में एक शख्स उससे पूछते हुए सुनाई दे रहा है कि "क्या तुम्हें नहीं पता था कि वह हिंदू महिला है?" वहीं दूसरे वीडियो में एक शख्स शादाब को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई देता है. कुछ वीडियो में उसके गले में कुत्ते का पट्टा भी नजर आता है.
महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इनमें जानबूझकर चोट पहुंचाने, दंगा करने, किसी मकान में घुसकर हमला करने की तैयारी, आपराधिक धमकी देने और शांति भंग करने की नीयत से जानबूझकर बेइज्जती करने जैसी धाराएं शामिल हैं.
पुलिस ने क्या कहा?
मामले की जांच कर रहे सीनियर सब-इंस्पेक्टर अनुज सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नौजवान, जो एक महिला से मिलने आया था, उसके साथ मारपीट की गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल नौजवान को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. बाद में महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया.
अनुज सिंह ने बताया कि महिला ने पुलिस को बताया है कि वह शादाब को जानती है और उसके घर आने पर उसे कोई ऐतराज नहीं था. पुलिस अब इलाके के सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की तफ्तीश कर रही है, ताकि मारपीट में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद कानून के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई की जाएगी.
हिंदूवादी संगठन के नेता ने दी सफाई
दूसरी तरफ बजरंग वाहिनी दल के हरिद्वार जिला सदर रवि चौहान ने दावा किया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक मुस्लिम नौजवान आपत्तिजनक हालत में मिला है. रवि चौहान का कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी और बाद में मुस्लिम नौजवान को पुलिस के हवाले कर दिया.