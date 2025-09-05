ईद-ए-मिलादुन्नबी का ये कैसा जश्न; डीजे की धमक से चली गयी 22 साल के कासिम की जान!
ईद-ए-मिलादुन्नबी का ये कैसा जश्न; डीजे की धमक से चली गयी 22 साल के कासिम की जान!

Eid-e-milad-un-Nabi in Ramnagar: उत्तराखंड के रामनगर में जश्ने ईद-ए-मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान 22 साल कासिम सैफी की तेज डीजे आवाज से तबियत बिगड़ गई. बाद में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद जश्ने ईद-ए-मिलादुन्नबी की खुशियां मातम में बदल गई और पूरे मोहल्ले में मातम फैल गया.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 05, 2025, 09:22 PM IST

मृतक कासिम
मृतक कासिम

Uttarakhand News Today: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में शुक्रवार (5 सितंबर) को जश्ने ईद-ए-मिलादुन्नबी का जुलूस पूरे अकीदत के साथ जोशोखरोश से निकाला गया. प्रदेश के रामनगर में भी पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौमे पैदाइश की धूम देखने को मिली. हालांकि, रामनगर यह खुशियां अचानक मातम में बदल गईं, जब जुलूस में शामिल एक नौजवान की डीजे की तेज आवाज से तबियत खराब हो गई. आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, रामनगर के ग्राम शक्तिनगर निवासी 22 साल के कासिम सैफी पुत्र मुशर्रफ सैफी भी पूरे अकीदत के साथ जश्ने ईद-ए- मिलादुन्नबी के जुलूस में शामिल होने पहुंचे थे. रामनगर के भवानीगंज से शुरू हुआ जुलूस अलग-अलग रास्तों से होते हुए रानीखेत रोड पर पहुंचा. इसी दौरान कासिम अपने दोस्तों के साथ डीजे की धुन पर जश्न मना रहा था, तभी डीजे की तेज धमक की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई.

अस्पताल जाते समय हुई मौत

कासिम की बिगड़ती तबियत को देखकर मौके पर हड़कंप मच गया. लोगों ने कासिम को फौरन अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने कासिम गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. इसके बाद परिजन और साथी उसे काशीपुर अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कासिम की मौत हो गई. कासिम के मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. 

जुलूस में शामिल लोगों और मोहल्लेवासियों की खुशियां गम में बदल गईं. जहां सुबह से ही ईद-ए-मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर उल्लास का माहौल था, वहीं शाम तक पूरे मोहल्ले में मातम छा गया. मृतक के घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा. कासिम की असमय मौत से पूरे शक्तिनगर मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई. 

इस्लामी तालीम और कानून का उल्लंघन

घटना के बाद स्थानीय लोग डीजे की तेज आवाज को लेकर सवाल उठाने लगे हैं. उनका कहना है कि तेज धमक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आवाज को लेकर समय सीमा निर्धारित की है. इसके बावजूद इस्लामी तालीम और देश के कानून को लोगों ने ताक पर रखकर तेज आवाज में जुलूस में डीजे बजाया. इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है.

;