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Zee SalaamIndian Muslimपहले मदरसा बोर्ड भंग, प्राधिकरण में भी अनदेखी; अब मदरसों पर कंट्रोल की तैयारी!

पहले मदरसा बोर्ड भंग, प्राधिकरण में भी अनदेखी; अब मदरसों पर कंट्रोल की तैयारी!

Uttarakhand Madarsa News: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग करने के बाद धामी सरकार नई योजना बना रही है. इससे पहले बीते दिनों उत्तर प्रदेश मदरसा प्राधिकरण में मुसलमानों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है. सरकार के नए फैसले से मदरसा संचालक पशोपेश में हैं. आइये जानते हैं क्या पूरा मामला? 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 23, 2026, 02:32 PM IST

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मदरसा संचालकों ने की उत्तराखंड अल्पसंख्यक मंत्री मुलाकात
मदरसा संचालकों ने की उत्तराखंड अल्पसंख्यक मंत्री मुलाकात

Uttarakhand News Today: उत्तराखंड में मदरसों को लेकर धामी सरकार के फैसलों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. बीजेपी की अगुवाई वाली धामी सरकार के जरिये पहले मदरसा बोर्ड को निरस्त किया गया, फिर नवगठित उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में मुस्लिम समुदाय के सिर्फ दो सदस्यों को ही जगह दी गई, अब सरकार सभी मदरसों को शिक्षा विभाग के अधीन लाने की तैयारी में है. ऐसे में यह बहस तेज हो गई है कि क्या यह कदम सुधार की दिशा में है या फिर समुदाय की भागीदारी को सीमित करने वाला फैसला.

इसी मुद्दे को लेकर बुधवार (22 अप्रैल) को हरिद्वार में एक अहम बैठक हुई. इस दौरान उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास से मिलने के लिए बड़ी संख्या में मदरसा संचालक पहुंचे. यह मुलाकात राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में आयोजित की गई. जहां बहुजन समाज पार्टी के विधायक मोहम्मद शहजाद की अगुवाई में हरिद्वार और देहरादून जिले के दर्जनों मदरसों और इस्लामिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

मदरसा बोर्ड खत्म होने से टेंशन में संचालक
बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा यह रहा कि मदरसा बोर्ड भंग किए जाने के बाद अब मदरसों को शिक्षा विभाग से जोड़ने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? मदरसा संचालकों ने इस दौरान अपनी रोजमर्रा होने वाली परेशानियों को तफ्सील से बताया और सरकार के सामने अपनी चिंताए जाहिर कीं.

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उलेमा और दूसरे इस्लामिक धर्म गुरुओं ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें मदरसों में आधुनिक शिक्षा शामिल करने पर कोई ऐतराज नहीं है. उनका मानना है कि समय के साथ बच्चों को नई शिक्षा से जोड़ना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह शर्त भी रखी कि उनकी धार्मिक शिक्षा में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: बीजेपी के बाद कांग्रेस राज में भी निशाने पर ईदगाह, हैदराबाद में प्रशासन ने तोड़ी मस्जिद

इस्लामी शिक्षाविद मोहम्मद शाहनजर ने यह भी कहा कि मदरसे सिर्फ पढ़ाई के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वहां धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी जुड़ी होती है, इसलिए किसी भी बदलाव को लागू करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए.

सरकार की मुस्लिम मदरसों में हस्तक्षेप से इंकार
इस खास बैठक में मंत्री खजान दास ने मदरसा संचालकों को भरोसा दिलाया कि उनकी परेशानियों का हल निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी. उन्होंने साफ किया कि सरकार का मकसद सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है. मंत्री खजान दास ने कहा कि उनकी सरकार की मंशा अल्पसंख्यकों की धार्मिक शिक्षा में दखलंदाजी करने का कोई इरादा नहीं है.

उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने यह भी कहा कि सरकार चाहती है कि मदरसों के बच्चे भी आधुनिक शिक्षा से जुड़े और उन्हें बेहतर मौके मिलें, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ सकें. फिलहाल, इस बैठक के बाद यह साफ है कि सरकार और मदरसा संचालकों के बीच बातचीत का दौर शुरू हो चुका है. वर्तमान में फिलहाल 452 रजिस्टर्ड मदरसे हैं. 

इस्लामिक शिक्षाविद मोहम्मद शाहनजर ने कहा कि सरकार ने हाल के दिनों जिस प्राधिकरण एक्ट का गठन किया है, उसमें कुछ हम लोगों को कुछ खामियां और कमियां लगी थी. उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम लोगों ने सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें सभी परेशानियों को विस्तार से बताया गया है. शाहनजर ने कहा कि बीतचीत के बाद सरकार ने कहा कि जो उचित होगी, कार्रवआई जाएगी. 

मोहम्मद शाहनजर ने नए एक्ट की खामिया गिनाते हुए कहा कि मदरसा चलाने के लिए पहले उन्हें स्कूल एजुकेशन से मान्यता लेनी होगी फिर प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी, जो एक जटिल प्रक्रिया है. उन्होंने आगे कहा कि स्कूल के टाइम टेबल और मदरसे के टाइम टेबल में फर्क होता है, इसमें सामंजस्य बिठान मुश्किल होगा. 

शाहनजर के मुताबिक, इतना ही नहीं मदरसा चलाने के लिए दो-दो संस्थाओं से मान्यता लेनी होगी और दोनों के रूल और रेगुलेशन बिल्कुल अलग हैं. उसको कैसे मैनेज करेंगे यह बड़ी परेशानी होगी. उन्होंने बताया कि बातचीत के बाद अपनी समस्या रखने के बाद चीफ सेक्रेटरी और खजान दास ने हमें यह आश्वासन दिया है कि आपके मदरसे में पढ़ाई जाने वाली घार्मिक शिक्षा में हमारा कोर नहीं होगा.

धामी सरकार मदरसा बोर्ड किया भंग
उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में बड़े पैमाने पर मदरसों और मुसलमानों से जुड़ी धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर कार्रवाई की. प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में जांच के बाद कई मदरसों को सील कर दिया. इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा, जबकि कुछ रिपोर्टों में 31 जुलाई 2026 तक इसके पूरी तरह खत्म होने की बात कही गई है. 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 अप्रैल 2026 को हरिद्वार में इसका ऐलान किया था. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद सभी मदरसों में एक समान सिलेबस लागू करना है, ताकि छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जा सके. साथ ही चेतावनी दी गई है कि जो मदरसे नए नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें बंद किया जा सकता है.

अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को सौंपी गई जिम्मेदारी
मदरसा बोर्ड की जगह अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसकी नोटिफिकेश फरवरी 2026 में जारी हुई थी. यह प्राधिकरण सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक मंच पर लाकर शिक्षा स्तर और सिलेबस तय करेगा. इसमें कुल 12 सदस्य हैं, जिसका अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी को बनाया या है.  हालांकि, नए प्राधिकरण में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 12 सदस्यों में सिर्फ 2 ही मुस्लिम हैं. कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले का विरोध भी जताया है और इसे प्रतिनिधित्व में कमी से जोड़कर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: मथुरा की तहसील में नमाज पढ़ने पर बवाल, हिंदू संगठनों की कार्रवाई की मांग

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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