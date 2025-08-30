Uttarakhand: हलद्वानी दंगों के दो आरोपियों को जमानत, जमीयत लड़ रही है केस
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2902282
Zee SalaamIndian Muslim

Uttarakhand: हलद्वानी दंगों के दो आरोपियों को जमानत, जमीयत लड़ रही है केस

Uttarakhand: : नैनिताल हाई कोर्ट ने 8 फ़रवरी, 2024 को हल्द्वानी में हुए दंगे को दो आरोपियों को जमानत दे दी है. शहर के भोलापोरा इलाके में दंगा एक मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद हुई था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 30, 2025, 11:31 AM IST

Trending Photos

Uttarakhand: हलद्वानी दंगों के दो आरोपियों को जमानत, जमीयत लड़ रही है केस

Uttarakhand: नैनिताल हाई कोर्ट ने 8 फ़रवरी, 2024 को हल्द्वानी के भोलापोरा में हुई हिंसक घटनाओं में शामिल दो मुस्लिम युवकों, मुहम्मद निज़ाम पुत्र स्वर्गीय मुहम्मद इस्लाम और मुहम्मद शारिक सिद्दीकी पुत्र फ़िदा हुसैन को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. 

जमीयत लड़ रही है केस

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर नियुक्त अधिवक्ता विकास कुमार गिलानी और सईद अहमद उनके मामलों की पैरवी कर रहे थे. यह फैसला न्यायमूर्ति पंज पुरोहित और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने सुनाया है.

जमानत याचिका की थी खारिज

गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बलद वानी ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, अभियोजन पक्ष ने भोलापोरा में एक मस्जिद और मदरसे में तोड़फोड़ के दौरान पुलिस पर हमला करने, पथराव करने, आगजनी करने, अवैध हथियार रखने और पेट्रोल बम फेंकने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और उन पर यूएपीए की गंभीर धाराएं भी लगाई गई थीं. उधर आरोप लगे थे किउस समय मस्जिद और मदरसे में तोड़फोड़ की गई थी.

दरअसल, बनभूलपुरा इलाक़े में कथित अतिक्रमण को हटाने लिए पुलिस की टीम पहुंची थी. इसके बाद जबरदस्त पथराव और हिंसा हुआ. जिसका आरोप वहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगा. ये दंगा इतना भड़क गया कि पांच लोगों की मौत हो गई. पुलिस पर आरोप लगा कि उन्होंने फायरिंग की. वहीं दंगा करने वाले लोगों पर पथराव और आगजनी के इल्जाम लगे. पुलिस का आरोप था कि अब्दुल मलिक नाम के एक शक्स ने अवैध मदरसा बनवाया था. जिसको हटाए जाने का कड़ा विरोधहुआ था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

UttarakhandUttarakhand newsmuslim news

Trending news

Uttarakhand
Uttarakhand: हलद्वानी दंगों के दो आरोपियों को जमानत, जमीयत लड़ रही है केस
RSS chief Mohan Bhagwat
मुसलमानों को छोड़ देनी चाहिए काशी और मथुरा मस्जिद, RSS चीफ का बड़ा बयान
Supreme Court
बंगाली बोलने पर भेजा जा रहा बांग्लादेश? SC ने सरकार से मांगा जवाब
BJP
पूर्व BJP MLA और पुलिस ने मिलकर रची साज़िश, बिटकॉइन डकैती में उम्रकैद
Bihar News
PM मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी, मोहम्मद रिज़वी को पुलिस ने दबोचा
canada
Canada: क्यूबेक में लगेगी पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने पर रोक; भारी विरोध
Hamas
Gaza: लड़ाकों के साथ जंग के मैदान में जाएंगे इजराइली बंधक, हमास का बड़ा फैसला
Israel Hamas War
Israel: नेतन्याहू की हरकत से खुश नहीं हैं सेना और मोसाद, अब उठाएंगे ये कदम
war on gaza
गज़ा सिटी पर IDF ने तेज किए हमले, 10 लाख लोगों पर मंडरा रहा मौत का खतरा
gaza
Gaza War:अब और नहीं चलेगा ये ज़ुल्म, जॉर्डन की गुहार, इजराइल के खिलाफ आना पड़ेगा साथ
;