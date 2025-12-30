Uttarakhand: तमंचे की नोंक पर लूटपाट, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा

Uttarakhand News: उत्तराखंड में तीन युवकों को एक वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. वायरल वीडियो में तीनों युवक एक शख्स के साथ जबरदस्ती करते और तमंचे की नोंक पर लूटपाट करते दिख रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttarakhand News: उत्तराखंड के नैनीताल में कुछ युवकों द्वारा तमंचे की नोक पर अपहरण और लूटपाट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए वायरल वीडियो के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा, बाइक और लूटा हुआ सामान बरामद किया है.
नैनीताल के रामनगर में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक खौफनाक वीडियो का संज्ञान लिया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. गिरफ्तार हुए तीनों युवकों पर आरोप है कि वे तमंचे की नोंक पर अपहरण और लूटपाट करते हैं. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम समीर खान, ईशान खान उर्फ पव्वा और रिहान अल्वी है.
रामनगर का एक खौफनाक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ युवक एक शख्स को डराते-धमकाते और मारपीट करते नजर आ रहे थे. पीड़ित शुभम कश्यप की शिकायत के अनुसार, आरोपी समीर खान ने उसे बहला-फुसलाकर अपनी बुलेट बाइक पर बैठाया और फिर जबरन उसका अपहरण कर लिया.
हल्द्वानी के पुलिस अधीक्षक और रामनगर के सीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी करते हुए तीन मुख्य आरोपियों—समीर खान, ईशान खान उर्फ पव्वा और रिहान अल्वी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का तमंचा, बुलेट मोटरसाइकिल और पीड़ित का लूटा हुआ पर्स और आधार कार्ड बरामद कर लिया है.
रामनगर में खुलेआम लूटपाट की घटना से वहां के स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल बन गया था. लूटपाट का वीडियो वायरल होने पर लोगों ने कार्रवाई की मांग की. इस वीडियो से बदमाशों के बढ़े मनोबल का भी पता लगता है. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, आरोपियों से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट द्वारा सजा दी जाएगी.