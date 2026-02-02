बजरंग दल से मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले दीपक पर हुई बड़ी कार्रवाई, पुलिस पर उठे सवाल

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimबजरंग दल से मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले दीपक पर हुई बड़ी कार्रवाई, पुलिस पर उठे सवाल

Uttarakhand News: उत्तराखंड में बजरंग दल के सदस्यों से मुस्लिम दुकानदार शोएब अहमद को बचाने वाले दीपक कुमार कश्यप पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. इससे पहले दीपक के दोस्त और दीपक के साथ बजंग दल के सदस्यों से भिड़ने वाले विजय रावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस की इन कार्रवाइयों पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 02, 2026, 07:32 AM IST

Uttarakhand News: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में बजरंग दल के सदस्यों ने 26 जनवरी के दिन एक मुस्लिम दुकानदार शोएब अहमद के साथ बदतमीजी की और धमकी देते हुए दुकान का नाम बदलने को कहा. वहीं, दीपक कुमार कश्यप और विजय रावत नाम के दो युवकों ने बजरंग दल के सदस्यों से मुस्लिम दुकानदार शोएब अहमद को बचाया. लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विजय रावत को गिरफ्तार कर लिया. अब खबर है कि दीपक कुमार कश्यप पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है. लोग प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिन दो युवकों ने सामाजिक सौहार्द को बचाने के लिए बजरंग दल के सदस्यों से भिड़ गए, पुलिस उसी पर कार्रवाई कर रही है!

दरअसल, शोएब अहमद की दुकान का नाम "बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर" है. बजरंग दल के सदस्यों को इस बात से समस्या है कि एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अपनी दुकान के नाम में बाबा शाब्द का इस्तेमाल क्यों किया? दीपक कुमार कश्यप और विजय रावत बजरंग दल के सदस्यों से बीते 26 जनवरी को भिड़ गए थे और उन्हें खदेड़ा था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने दोनों युवकों को बहादुर, हीरो और अन्य विशेषणों से नवाजा और तारीफ की.

वहीं, बजरंग दल के सदस्यों ने बीते शनिवार (31 जनवरी) को दीपक कुमार के जिम सेंटर के बाहर आकर धमकी दी और मार-पीट करने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने दीपक को वहां से हटा दिया, लेकिन बजरंग दल के सदस्यों ने दीपक के खिलाफ कटुआ, मुल्ला जैसे आपत्तिजनक शब्दों से अपमानित किया और पीटने की धमकी दी. बजरंग दल के सदस्यों ने रोड को कुछ समय के लिए ब्लॉक रखा और पुलिस पर दबाव बनाया कि दीपक के खिलाफ कार्रवाई की जाए. 

इसके बाद पुलिस ने विजय रावत को गिरफ्तार कर लिया. अब खबर है कि दीपक कुमार कश्यप पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है. लोग यह सवाल कर रहे हैं कि दीपक और विजय ने आखिर गुनाह क्या किया है? लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दीपक और विजय ने जो काम किया है वह हर भारतीय को करना चाहिए. लोगों ने कहा कि पुलिस को बजरंग दल के सदस्यों पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस उलटा दीपक और विजय के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. हालांकि पुलिस ने  शनिवार (31 जनवरी) प्रदर्शन करने वाले 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है. 

बजरंग दल से मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले दीपक पर हुई बड़ी कार्रवाई, उठे गंभीर सवाल
