उत्तराखंड में फर्जी पीर-फ़कीर, बाबाओं के खिलाफ अभियान, बांग्लादेशी नागरिक समेत 14 गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2913457
Zee SalaamIndian Muslim

उत्तराखंड में फर्जी पीर-फ़कीर, बाबाओं के खिलाफ अभियान, बांग्लादेशी नागरिक समेत 14 गिरफ्तार

Uttarakhand News: उत्तराखंड में फ्रॉड मौलानाओं और बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि चलाया गया है. इस ऑपरेशन के तहत संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. इस दौरान 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 08, 2025, 02:43 PM IST

Trending Photos

उत्तराखंड में फर्जी पीर-फ़कीर, बाबाओं के खिलाफ अभियान, बांग्लादेशी नागरिक समेत 14 गिरफ्तार

Uttarakhand News: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है. लगातार मदरसों और मस्जिदों की वैधता की जांच और बुलडोजर कार्रवाई करने वाले अभियान के बाद अब प्रदेश में फ्रॉड बाबाओं की जांच करके कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में उत्तराखंड के पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) नीलेश आनंद भरणे ने बीते रविवार (7 सितंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान के तहत हो रही कार्रवाई पर विस्तृत जानकारी दी.

दरअसल, उत्तराखंड में फ्रॉड बाबाओं के खिलाफ, जबरन धर्मपरिवर्तन करवाने वाले मौलानाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि चलाया जा रहा है. उत्तराखंड के पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) नीलेश आनंद भरणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि धोखाधड़ी और धर्म परिवर्तन में कथित रूप से शामिल फर्जी 'बाबाओं' को पकड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन कालनेमि के तहत अब तक चौदह लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि 'ऑपरेशन कालनेमि' के तहत पुलिस ने उत्तराखंड में 5,500 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की है, जिनमें से 1,182 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. वहीं, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी है, जो अपनी पहचान छिपाकर भारत में रह रहा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक
उन्होंने बताया कि पुलिस टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और अन्य जिलों में भी कार्रवाई कर रही है. पुलिस महानिरीक्षक भरणे ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य "देवभूमि की पवित्र छवि" को बनाए रखना है. पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि इस अभियान के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में एक बांग्लादेशी नागरिक है जो पिछले आठ सालों से फर्जी दस्तावेजों की मदद से सेलाकुई में बंगाली डॉक्टर अमित कुमार के रूप में रह रहा था.

धर्म छिपाकर रह रहा था इफराज, पुलिस ने दबोचा
पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि इस अभियान के तहत कश्मीर के अनंतनाग निवासी इफराज अहमद लोलू को सेलाकुई से अपना धर्म छिपाकर दिल्ली के एक अमीर आदमी 'राज आहूजा' बनकर महिलाओं के साथ संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttarakhand newsUttarakhand Opretion KaalnemiUttarakhand Fraud Baba Investigationmuslim newsToday News

Trending news

israel news
अंधाधुंध फायरिंग से इजरायल में मचा कोहराम, 4 यहूदी नागरिकों की मौत, 20 घायल
UP News
महमूद बेग की अवैध हिरासत पर सुनवाई आज; इलाहाबाद HC में पेश होंगे बरेली एसएसपी
Uttarakhand news
फर्जी पीर-फ़कीर, बाबाओं के खिलाफ अभियान, बांग्लादेशी नागरिक समेत 14 गिरफ्तार
Hamas
अमेरिकी सीजफायर प्रस्ताव पर नेगोशिएशन के लिए तैयार हुआ हमास, लेकिन रख दी बड़ी शर्तें
Delhi News
इस्लामिक झंडे की बेअदबी पर मुसलमानों का फूटा गुस्सा, इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात
Akhilesh Yadav
Akhilesh Yadav से मुस्लिम उलेमा-ए- कराम की मुलाकात का क्या है मकसद? डिटेल
jammu kashmir news
हजरतबल दरगाह मामले में 26 लोगों की गिरफ्तारी, भड़के MP रूहुल्लाह मेहदी कर दी ये मांग
Palestine
Palestine Action के लिए लंदन की सड़कों पर भारी प्रदर्शन; 425 लोग गिरफ्तार
Kushinagar
Kushinagar: अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले नारे के पोस्टर पर विवाद, 5 लोग अरेस्ट
war on gaza
डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी बड़ी धमकी; इजरायली बंधकों को रिहा करने की मांग की
;