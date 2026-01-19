उत्तराखंड के ऋषिकेश में कुरआन पढ़ाने पर बिहार के मौलाना से बदसुलूकी और धमकी!

नई दिल्ली: उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक मदरसे को लेकर हिन्दू संगठन के लोगों के जरिये मौलाना से बदसुलूकी और धमकी देने का मामला सामने आया है. वायरल विडियो में देखा जा सकता है कि मौलवी को भीड़ कैसे डरा और धमका रही है ?

दरअसल, ऋषिकेश के पास पौड़ी जिले के कुनाऊं गांव में बिहार के एक मौलान काफी लम्बे अरसे से एक दुकान के अंदर मुस्लिम बच्चों को दीनी तालीम दे रहे थे. यहाँ आस-पास रहने वाली मुस्लिम आबादी अपने बच्चों को यहाँ कुरआन की तालीम लेने के लिए भेजते थे. हिंदू संगठन के लोग इसका विरोध कर रहे हैं. हिन्दू संगठन का कहना है कि मौलवी के आधार कार्ड के वेरिफिकेशन नहीं हुआ है कि वो आदमी कहाँ का है? वो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हो सकता है. वो मदरसे में आतंकवाद और जनसँख्या बढाने की शिक्षा दे रहे हैं.

ये हिन्दू समाज के लिए खतरा है. मौलवी का आधार कार्ड भी ठीक नहीं है. जब संगठन के लोग मदरसा बंद करने पहुंचे तो दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. हंगामें के दौरान मौलवी के समर्थन में आए लोगों की हिंदू संगठनों के साथ तीखी नोक-झोंक भी हुई. नौबत हाथापाई तक भी पहुंच गई, लेकिन पुलिस की वजह से माला मारपीट तक नहीं पहुंचा. पुलिस मौके की नजाकत को समझते हुए किसी तरह दोनों पक्षों को शांत करवाया और मामले में आरोपों की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है.फिलहाल मौलवी को मदरसे की शिक्षा अवैध रूप से नहीं देने की हिदायत दी गई है.



विश्व हिंदू शक्ति संगठन के राघुवेंद्र भटनागर का कहना है कि मौलवी के आधार कार्ड में नाम पते के साथ जन्मतिथि पर भी संशय है. मौलवी का अपने गृह क्षेत्र बिहार और वर्तमान थाने से सत्यापन न होना भी सवालों के घेरे में है. बजरंग दल के नरेश उनियाल का कहना है कि गांव में पहले एक मदरसा था, जो फिलहाल कोर्ट के आदेश पर बंद है, लेकिन मदरसे की शिक्षा बगल की एक दुकान में अवैध रूप से बच्चों दी जा रही है जो पूरी तरह गलत है.

वहीँ, मौलवी का कहना है कि वो मूल रूप से बिहार के निवासी हैं, और पिछले 15 सालों से उत्तराखंड में रह रहे हैं. वो कोई मदरसा नहीं चला रहे हैं बल्कि एक छोटा सा मकतब है, जहाँ वो आस- पास के बच्चों को कुरआन पढ़ाते हैं. उनसे अगर कोई सम्मानपूर्वक बात करता तो वो सबकुछ बता देते लेकिन भीड़ ने आकर उन्हें डराया-धमकाया और पाकिस्तानी बताया. लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी भुवन चंद पुजारी ने कहा है कि हिंदू संगठनों के आरोपों की वो जांच करेंगे.



