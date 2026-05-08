बुलडोजर एक्शन का खौफ! बाप मरा तो घर के अंदर ही लाश दफ्न कर बना दी मज़ार

Uttarakhand News: उत्तराखंड के रुद्रपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक व्यक्ति ने घर बनाकर अपने पिता को वहीं दफना दिया और मजार बना दी. प्रशासन ने घर सील कर जांच शुरू कर दी है. मेयर ने अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Uttarakhand News: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार कथित लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके तहत अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए गए स्ट्रक्चर पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है. इन कार्रवाइयों के बावजूद रुद्रपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने पहले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके घर बना दिया और फिर अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका शव घर में दफना कर मजार बना दी. मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने घर को सील कर दिया है.
वहीं, मेयर विकास शर्मा ने अवैध मजार को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं. मेयर विकास शर्मा, अपर जिला अधिकारी पंकज उपाध्याय सहित नगर निगम और प्रशासन की टीम खेड़ा बस्ती में ईदगाह क्षेत्र की खाली जमीन का निरीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान नदी किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिलने पर टीम चांद मस्जिद के पास पहुंची तो प्रशासन को सरकारी भूमि पर एक मकान बना हुआ दिखाई दिया, जब प्रशासनिक टीम ने मकान के भीतर निरीक्षण किया तो अंदर एक मजार बनी हुई थी. जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया.
प्रारंभिक जांच में अधिकारियों को जानकारी मिली कि अब्बास नामक व्यक्ति ने अपने पिता को घर के अंदर दफनाकर उसे मजार का रूप दे दिया है. आरोप है कि अब्बास ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके आसपास के प्लॉट भी बेच डाले, हालांकि प्रशासन को मौके पर अब्बास नहीं मिला. जिसके बाद प्रशासन ने संबंधित घर को सील कर दिया.
अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराकर अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. वहीं मेयर विकास शर्मा ने कहा कि धार्मिक आस्था की आड़ में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.