रुद्रपुर के मुस्लिमों को अभी से सता रही है ईद की नमाज़ की चिंता; सरकार ने डाल दिया है बाधा

Rudrapur News: ईद की नमाज से पहले रुद्रपुर में मुस्लिम समुदाय के बीच चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम अधिकारियों ने ईदगाह के पास लगभग सात एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttarakhand News: इस्लाम का सबसे पाक महीना रमजान अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है. बस 10 दिन में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी. लेकिन इस साल उत्तराखंड के रुद्रपुर में मुसलमानों को ईद का त्योहार फीका पड़ रहा है. यहां के मुसलमान इस बात को लेकर परेशान हैं कि वे इस साल ईद-उल-फ़ित्र और ईद-उल-अज़हा की नमाज़ कहां पढ़ेंगे. आइए बताते हैं पूरी कहानी...
दरअसल, पिछले 50 से 60 सालों से मुस्लिम समुदाय रुद्रपुर के खेड़ा इलाके में ईद-उल-फितर की नमाज़ ईद-उल-फितर की नमाज़ पढ़ता आ रहा है. हर साल लगभग 15,000 से 20,000 नमाज़ पढ़ने के लिए वहां इकट्ठा होते हैं. लेकिन हाल में ही नगर निगम ने ईदगाह के आसपास की जमीन पर कब्जा कर लिया है. इस वजह से वहां जगह कम पड़ जा रही है.
नगर निगम का दावा है कि ईदगाह के आसपास की जमीन सरकारी थी और उस पर गैर-कानूनी कब्ज़ा किया गया था. इस मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई और हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर प्रशासन ने ज़मीन पर बुलडोज़र चला दिया। तब से पूरी ज़मीन नगर निगम के कब्ज़े में है. जमीन खाली होने के बाद मुस्लिम समुदाय अब इस बात को लेकर परेशान है कि वे इस बार ईद की नमाज़ कहां पढ़ेंगे. समुदाय के लोगों का कहना है कि हर साल हज़ारों लोग ईदगाह ग्राउंड में एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन अब जब जगह कम हो गई है, तो वे इतने सारे लोगों के लिए जगह का इंतज़ाम कैसे करेंगे?
जिला प्रशासन से मांगी जा रही है मदद
रुद्रपुर की अलग-अलग मस्जिदों के इमाम इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से मिले. उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नितिन भदौरिया से मिलकर इस समस्या का पक्का हल निकालने की मांग की. समुदाय के लोगों का कहना है कि 21 मार्च को ईद आने में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में शांति से नमाज़ पढ़ने के लिए तुरंत हल निकालना ज़रूरी है.
रुद्रपुर नगर निगम के मेयर ने क्या कहा?
इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रुद्रपुर नगर निगम के मेयर विकास शर्मा ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर सात एकड़ ज़मीन खाली कराई गई थी और यह पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई थी. उन्होंने कहा कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो एक ही समय पर इकट्ठा होने के बजाय अलग-अलग शिफ्ट में नमाज़ पढ़ने के ऑप्शन पर विचार किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन और नगर निगम दोनों का मकसद शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है और किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को शांति से करना प्राथमिकता है.