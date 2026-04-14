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Zee SalaamIndian Muslimइंसानियत की जीत; मुस्लिम शख्स ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे अमित मौर्य को दिए 1 लाख

इंसानियत की जीत; मुस्लिम शख्स ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे अमित मौर्य को दिए 1 लाख

Rudrapur News: उत्तराखंड के रुद्रपुर में गंभीर बीमारी से जूझ रहे अमित मौर्य को आर्थिक संकट के बीच 1 लाख रुपये की मदद मिली. परिवार मदद के लिए गुहार लगा रहा था. इन मुश्किल समय में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने अमित की मदद की है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 14, 2026, 09:38 AM IST

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इंसानियत की जीत; मुस्लिम शख्स ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे अमित मौर्य को दिए 1 लाख

Uttarakhand News: उत्तराखंड के रुद्रपुर में जिंदगी और मौत से जूझ रहे अमित मौर्य के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाया है. अमित की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और उनका परिवार इस समय भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है. ऐसे में अलग-अलग समुदायों के लोगों द्वारा की जा रही मदद ने एक उम्मीद जगाई है. अमित मौर्य पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है.

परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है. अमित की पत्नी लगातार लोगों से मदद की गुहार लगा रही हैं, ताकि उनके पति का इलाज जारी रह सके और उनकी जान बचाई जा सके. इसी बीच रुद्रपुर के ही निवासी मोहित चोपड़ा ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक गरीब और लाचार परिवार की मदद के लिए अपील की थी. लेकिन, उनकी इस अपील पर अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली. हालांकि, जैसे ही अमित मौर्य की गंभीर स्थिति की जानकारी लोगों तक पहुंची, मुस्लिम समाज के कई लोग मदद के लिए आगे आने लगे.

एक मुस्लिम शख्स ने दिया 1 लाख रुपया
बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम शख्स ने अमित मौर्य के इलाज के लिए 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है. इसके अलावा, अन्य लोग भी अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग कर रहे हैं. इस पहल ने यह दिखाया कि मुश्किल समय में इंसानियत और आपसी सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत होती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब किसी परिवार पर संकट आता है, तो समाज के हर वर्ग को मिलकर मदद करनी चाहिए. इस घटना ने यह भी संदेश दिया है कि जरूरत के समय धर्म और जाति से ऊपर उठकर इंसानियत का साथ देना ही सबसे महत्वपूर्ण है. अमित मौर्य की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है. परिवार को उम्मीद है कि लोगों की मदद और दुआओं से वे जल्द स्वस्थ होंगे.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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