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जिसने आपत्ति लगाई, उसने ही झाड़ा पल्ला! MLA फुरकान के नाम पर SIR में फर्जी खेल का इल्जाम

Muslim MLA Name Delete in SIR: उत्तराखंड में SIR प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं. पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद का नाम हटाने की आपत्ति सामने आई. हालांकि, जिस शख्स के नाम से आपत्ति दर्ज कराई गई है, उसने इससे इनकार कर दिया है. कांग्रेस ने कलियर में 1700 से ज्यादा आपत्तियों का दावा करते हुए BJP और निर्वाचन आयोग पर जमकर हमला बोला.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 21, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:48 AM IST
जिसने आपत्ति लगाई, उसने ही झाड़ा पल्ला! MLA फुरकान के नाम पर SIR में फर्जी खेल का इल्जाम
Image Credit: कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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