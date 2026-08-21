/जिसने आपत्ति लगाई, उसने ही झाड़ा पल्ला! MLA फुरकान के नाम पर SIR में फर्जी खेल का इल्जाम

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Uttarakhand SIR Controvesy: वोटर लिस्ट की जांच-पड़ताल में उत्तराखंड के पिरान कलियर से ऐसी खबर आई है, जिसने पूरी कवायद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद का नाम हटाने के लिए आपत्ति दाखिल हुई, लेकिन जिस शख्स के नाम से यह आपत्ति बताई गई, उसने ही इससे पल्ला झाड़ लिया. यानी नाम विधायक का, आपत्ति किसी और की और दावा करने वाला कह रहा है, मैंने तो किया ही नहीं. कांग्रेस ने इसी को लेकर SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर संगीन इल्जाम लगाए हैं.
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की पिरान कलियर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद देहरादून में मौजूद कांग्रेस भवन पहुंचे. यहां उन्होंने वोटर लिस्ट के रिवीजन के दौरान सामने आए कई ऐसे मामलों का जिक्र किया, जिन्हें लेकर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए. इनमें सबसे अहम मामला खुद उनके नाम से जुड़ा हुआ है. इसकी जानकारी मिलते ही जिला इंतजामिया के अधिकारियों में हड़कंप मच गया.
आपत्ति दाखिल करने वाले शख्स का इनकार
विधायक फुरकान अहमद ने बताया कि वह पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 126 के रजिस्टर्ड वोटर हैं. इसके बावजूद उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए मोहम्मद फुरकान नाम के एक शख्स की तरफ से फॉर्म-07 भरकर आपत्ति दाखिल की गई.
मामला सामने आने के बाद विधायक ने उस शख्स से कांटैक्ट किया, जिसके नाम से यह आपत्ति दाखिल बताई जा रही थी. विधायक के मुताबिक, मोहम्मद फुरकान ने ऐसी किसी भी आपत्ति को दाखिल करने से साफ इनकार कर दिया. उसने कहा कि उसने विधायक का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए कोई अप्लीकेशन नहीं दिया है.
इतना ही नहीं, अपनी बात को साबित करने के लिए मुताल्लिका शख्स ने इस सिलसिले में एक शपथ पत्र भी तैयार किया. यह शपथ पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा गया है. इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया पर और ज्यादा सवाल उठाए हैं.
पिरान कलियर में 1700 से ज्यादा आपत्तियों का दावा
विधायक फुरकान अहमद ने दावा किया कि सिर्फ उनके विधानसभा क्षेत्र में ही 1700 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं. उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम को लेकर आपत्तियां सामने आना आम मामला नहीं माना जा सकता.
कलियर विधायक ने इल्जाम लगाया कि एक-एक शख्स के नाम का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तादाद में आपत्तियां दाखिल की गई हैं. कांग्रेस के मुताबिक, कुछ मामलों में एक ही शख्स के नाम का इस्तेमाल करके 50-50 से ज्यादा आपत्तियां दाखिल किए जाने का इल्जाम है.
कांग्रेस का कहना है कि अगर एक निर्वाचित विधायक का नाम तक वोटर लिस्ट से हटाने के लिए आपत्ति दाखिल की जा सकती है और बाद में वह आपत्ति उस शख्स की तरफ से ही गलत बताई जाती है, तो यह पूरी प्रक्रिया की निगरानी और शफ्फाफियत को लेकर संगीन सवाल खड़े करता है.
कांग्रेस ने दी अदालत जाने की चेतावनी
इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा. देहरादून में उन्होंने इल्जाम लगाया कि सत्ताधारी दल सत्ता के बल पर फरेब करने में लगा हुआ है. उन्होंने कहा कि ऐसे काम किए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर संविधान के कत्ल के बराबर है.
गोदियाल ने कहा कि वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों में अगर चुनाव आयोग और प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने कहा कि जब एक मौजूदा विधायक का नाम हटाने की सिफारिश की जा सकती है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पूरा गोरखधंधा किस सतह तक चल रहा है.
कांग्रेस अध्यक्ष ने इल्जाम लगाया कि एक-एक शख्स की पहचान का इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल की गई हैं. कांग्रेस के इन इल्जामों के बाद उत्तराखंड की सियासत में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर बहस तेज हो गई है. पिरान कलियर विधायक का नाम हटाने के लिए दाखिल की गई आपत्ति और मुतल्लिका शख्स के इससे इनकार के बाद अब निगाहें चुनाव आयोग और जिला इंतजामिया की कार्रवाई पर टिकी हैं.