मोहम्मद दीपक का समर्थन करने पर 'रेप' की धमकी, स्वाति नेगी का बजरंग दल पर गंभीर आरोप

Uttarakhand News: उत्तराखंड में मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले मोहम्मद दीपक को पूरे देश के अमनपसंद लोगों ने समर्थन किया. उत्तराखंड की यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट स्वाति नेगी ने भी मोहम्मद दीपक का समर्थन किया. इसके बाद स्वाति नेगी को रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 07, 2026, 01:07 PM IST

Uttarakhand News: उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार शोएब अहमद को बजरंग दल के हुरदंगियों से बचाने वाले मोहम्मद दीपक को पूरे भारत के अमनपंसद लोगों की तरफ से प्यार और स्नेह मिल रहा है. इसी कड़ी में उत्तराखंड की बेटी और यूट्यूबर, और सोशल एक्टिविस्ट स्वाति नेगी ने मोहम्मद दीपक का समर्थन किया और उनकी तारीफ की. इसके बाद उनका बलात्कार करने और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. स्वाति नेगी ने इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है. 

उन्होंने बजरंग दल के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बजरंग दल के लोगों द्वारा उन्हें सोशल मीडिया के जरिए लगातार रेप की धमकियां और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बजरंग दल के लोग मुझे गंदी गालियां देते हैं. उन्होंने RSS, BJP और हिंदू संगठन का नाम लेते हुए कहा कि वे लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि मैं धमकियों से डरने वाली नहीं हूं, मैं सच बोलती रहूंगी. स्वाति ने कोट द्वार में जिम ट्रेनर मोहम्मद दीपक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी. स्वाति राज्य में बढ़ रहे सांप्रदायिकता पर बहुत ज़ोरदार हमला करती हैं और मुसलमानों के खिलाफ राज्य पुलिस की एकतरफा कार्रवाई की भी निंदा करती हैं. 

गौरतलब है कि बजरंग दल के सदस्य मोहम्मद दीपक को भी धमकी दे रहे हैं. दीपक ने इस बात की शिकायत पुलिस में की है. बीते 26 जनवरी के दिन बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार शोएब अहमद से बदतमीजी की और दुकान के नाम में से बाबा शब्द को हटाने की मांग की. बजरंग दल के सदस्यों का कहना था कि एक मुसलमान बाबा के नाम पर दुकान का नाम नहीं रख सकता. इस दौरान मोहम्मद दीपक और विजय रावत नाम के दो युवकों ने बजरंग दल के सदस्यों से दुकानदार शोएब अहमद को बचाया. इसके बाद बवाल और बढ़ा. वहीं, पुलिस ने दीपक और विजय रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. इसके अलावा 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Uttarakhand newsUttarakhand Swati Negi Rape ThreatsToday News

