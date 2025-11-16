Uttarakhand: 20 दिन का नोटिस, नहीं दिया सबूत, तो सुल्तानपुर में मज़ार को ढहाया

Sultanpur Mazaar Demolished: उत्तराखंड के सुल्तानपुर में मज़ार पर बुलडोजर चला है. आरोप था कि इस मजार को सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था. प्रशासन ने 20 दिन पहले दस्तावेज़ पेश करने के लिए कहा था.
Sultanpur Mazaar Demolished: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लक्सर तहसिल में सुल्तानपुर के पास गौस निहादपुर सतहरी में प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया. रिपोर्ट के मुताबिक ये मजार सरकारी जमीन अवैध कब्जा करके बनाया गाया था. प्रशासन ने बीती रोज यानी शनिवार को ये कार्रवाई की है. हालांकि, कुछ इलाकाई लोगों ने इसका विरोध भी किया.
यह कार्रवाई दो सप्ताह पहले जारी नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद की गई थी. सहायक जिलाधिकारी सुरभि असवाल की देखरेख में प्रशासन की टीम के साथ पुलिस बल तैनात किया गया था और सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को घेरकर सील कर दिया गया था.
बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए इस ढांचे के कानूनी दस्तावेज पेश करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कमेटी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद कार्रवाई की गई. जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मामले में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के टकराव को रोकने के लिए पूरे इलाके में पुलिस के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, प्रशासन के सर्वेक्षण में हरिद्वार जिले में अवैध धर्मस्थलों और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें सामने आई थीं. उत्तराखंड सरकार ने अब तक 9,500 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारी माफिया से मुक्त कराया है और 520 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया है.
गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार पर लगातार एक धर्म के धार्मिक स्थलों को टारगेट करने का इल्जाम लगता आया है. पिछले कुछ सालों में कई मज़ारों और दरगाहों पर बुलडोजर चला है. हालांकि सरकार का कहना है कि वह अवैध तौर पर बने किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं छोड़ेगी.