/उत्तराखंड में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों पर सख्त एक्शन, छात्रों को सरकारी स्कूल भेजेगी सरकार

मदरसा संचालकों से की ये अपील

उन्होंने मुख्तलिफ मदरसों के संचालकों से अपील की कि वे सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन जमा करें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रशासनिक या कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े. डॉक्टर गांधी ने आगे कहा कि जिन मदरसों की गतिविधियां बंद हो गई हैं, उनमें पढ़ने वाले छात्रों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए, ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित न हो और वे नियमित शिक्षा व्यवस्था से जुड़े रहें. वे मद्रास या उर्दू व्यवस्था से जुड़े रहें. बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने बताया कि हरिद्वार जिले में कुल 271 मदरसे चल रहे हैं. इनमें से 47 मदरसों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, जबकि अब तक 5 मदरसों को मंजूरी मिल चुकी है. उन्होंने बताया कि 18 आवेदनों पर 29 जुलाई को विचार किया जाएगा, जबकि 24 आवेदनों के संबंध में स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है. संबंधित मदरसों को निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरने पर ही मंजूरी दी जाएगी.