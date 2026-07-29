/उत्तराखंड में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों पर सख्त एक्शन, छात्रों को सरकारी स्कूल भेजेगी सरकार

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Uttarakhand News: उत्तराखंड में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बंद हुए मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में दाखिला देने के निर्देश जारी किए गए हैं. उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी ने कहा है कि राज्य में चल रहे सभी मदरसों के लिए सरकार के तय नियमों और एजुकेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल लेना जरूरी है. उन्होंने साफ किया कि बिना अप्रूवल के चल रहे मदरसों में एजुकेशनल एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जाएगी और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा.
डॉक्टर गांधी ने यह बात एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों, संबंधित डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और मदरसा एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कही. मीटिंग को संबोधित करते हुए डॉक्टर गांधी ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी पक्का करने की दिशा में मदरसों का रजिस्ट्रेशन एक जरूरी कदम है. उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जिले के सभी मदरसों के एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्टैक्ट करने, उन्हें रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताने और सभी पात्र मदरसों का निर्धारित अवधि में पंजीकरण सुनिश्चित करें.
मदरसा संचालकों से की ये अपील
उन्होंने मुख्तलिफ मदरसों के संचालकों से अपील की कि वे सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन जमा करें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रशासनिक या कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े. डॉक्टर गांधी ने आगे कहा कि जिन मदरसों की गतिविधियां बंद हो गई हैं, उनमें पढ़ने वाले छात्रों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए, ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित न हो और वे नियमित शिक्षा व्यवस्था से जुड़े रहें. वे मद्रास या उर्दू व्यवस्था से जुड़े रहें. बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने बताया कि हरिद्वार जिले में कुल 271 मदरसे चल रहे हैं. इनमें से 47 मदरसों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, जबकि अब तक 5 मदरसों को मंजूरी मिल चुकी है. उन्होंने बताया कि 18 आवेदनों पर 29 जुलाई को विचार किया जाएगा, जबकि 24 आवेदनों के संबंध में स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है. संबंधित मदरसों को निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरने पर ही मंजूरी दी जाएगी.