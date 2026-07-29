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उत्तराखंड में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों पर सख्त एक्शन, छात्रों को सरकारी स्कूल भेजेगी सरकार

Uttarakhand Madrasa News: उत्तराखंड सरकार ने बिना मान्यता वाले मदरसों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं. ऐसे मदरसों के छात्रों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराया जाएगा. सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन और मंज़ूरी के किसी भी मदरसे को शैक्षणिक गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 29, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:59 AM IST
उत्तराखंड में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों पर सख्त एक्शन, छात्रों को सरकारी स्कूल भेजेगी सरकार

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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