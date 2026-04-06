Uttarakhand में बुल्डोजर का कहर जारी, दो मजारों को किया गया जमींदोज

Uttarakhand Bulldozer Action On Mazar: उत्तराखंड में कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज होती जा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रशासन ने उधम सिंह नगर में तड़के सुबह बुल्डोजर अभियान चलाकर सरकारी वन भूमि पर बनी दो कथित अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया. अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई से पहले नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला. उधम सिंह नगर में हुई इस कार्रवाई को सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया है. राज्य में अब तक सैकड़ों अवैध संरचनाओं को हटाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Uttarakhand Bulldozer Action On Mazar: उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. यहां मस्जिदों, मदरसों और मुस्लिम समुदाय के घरों के खिलाफ लगातार बुल्डोजर कार्रवाई हो रही हैं. सरकार और प्रशासन की तरफ इन कार्रवाइयों को जायज बताया जाता है और अवैध अतिक्रमण हटाने का तर्क दिया जाता है. इसी कड़ी में उधम सिंह नगर में आज तड़के सुबह बुल्डोजर कार्रवाई की गई है.
उधम सिंह नगर जिले में वन विभाग ने सरकारी भूमि पर बनाई गई दो कथित अवैध मजारों को आज तड़के ध्वस्त कर दिया. वन विभाग ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने से दो माह पहले यहां नोटिस चस्पा किया था और भूमि संबंधी दस्तावेज भी दिखाने को कहा था. डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने जिला प्रशासन को अवगत कराया है कि किच्छा, सितारगंज वन क्षेत्र डोला और पुलभट्टा फॉरेस्ट रेंज में कथित अवैध रूप से बनाई गई दो अवैध मजारों को हटा दिया गया है.
गौरतलब है कि इन दोनों कथित अवैध मजारों के विषय में नोटिस जारी किए गए थे जिसका जवाब इनके खादिमों द्वारा दो माह तक नहीं दिए जाने के बाद इन्हें ध्वस्त करते हुए मलबा जंगल से हटा दिया गया है. एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि उक्त अवैध संरचनाओं के विषय में वन विभाग और जिला प्रशासन ने विचार विमर्श किया था जिसके बाद ये कानूनी प्रकिया अपनाई गई. जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड की धामी सरकार अभी तक ऐसी लगभग 577 संरचनाओं को ध्वस्त कर सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त करा चुकी है.