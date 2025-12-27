Udham Singh Nagar में मजार पर चला बुलडोजर; 10 हजार एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त

Uttarakhand Mazaar Demolition: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सरकार ने एक मजार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. 2 हफ्तों पहले प्रशासन ने एक नोटिस दिया था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है.
Uttarakhand Mazaar Demolition: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान लगातार जारी है. राज्य सरकार अब तक 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा चुकी है. इसी कड़ी में उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में सोमवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई की गई.
गदरपुर स्थित एक सरकारी बाग में बनी अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया. बताया गया है कि इस मजार को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से पहले ही दो हफ्तों का नोटिस जारी किया गया था. नोटिस का टेन्योर खत्म होने के बावजूद जब किसी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, तो प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला लिया.
दरअसल, सरकारी बाग में बनी इस अवैध मजार को लेकर उद्यान विभाग ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर शिकायत की थी. इसके बाद प्रशासन ने मौके की जांच कर अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था. तय समय सीमा के भीतर नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने पर आज यानी शनीवार सुबह प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और मजार को हटा दिया गया.
राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, धामी सरकार अब तक प्रदेश भर में 570 अवैध संरचनाओं को हटा चुकी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में सरकारी जमीन पर कब्जा कर तथाकथित 'लैंड जिहाद' का खेल नहीं चलने दिया जाएगा.
सरकार की इस कार्रवाई को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि आगे भी नियमों के तहत ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी. धामी सरकार कई सालों से अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. काफी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं काफी लोग ऐसे भी हैं कि सरकार की कार्रवाई एक समुदाय विशेष के मज़हबी मकामात के खिलाफ ही दिखाई देती है.