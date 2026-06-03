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उत्तराखंड के विकासनगर में मजार पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल तैनात

Vikasnagar Bulldozer Action: उत्तराखंड के विकासनगर में प्रशासन ने कथित सरकारी जमीन पर बनी एक मजार को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया. प्रशासन का दावा है कि निर्माण अवैध था. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और इलाके में हलचल का माहौल बन गया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 03, 2026, 11:15 AM IST

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उत्तराखंड के विकासनगर में मजार पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल तैनात

Uttarakhand News: उत्तराखंड के विकासनगर में प्रशासन ने कथित सरकारी जमीन पर बने मजार पर बुलडोजर चला दिया है. यह मजार शिमला बाईपास रोड पर स्थित शीशमबारा इलाके में बनाई गई थी. प्रशासन ने दावा किया कि इस दरगाह का निर्माण अवैध रूप से किया गया था. मजार तोड़ने से पहले भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था. इस कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई है.

विकासनगर प्रशासन ने बताया कि शीशंबारा इलाके में अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू की गई है. यहां कथित तौर पर सरकारी जमीन पर एक मजार अवैध रूप से बनाई गई थी.   इस मामले को लेकर स्थानीय निवासियों से काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं. जांच के बाद प्रशासन ने इस ढांचे को अवैध घोषित कर दिया और बुलडोज़रों का इस्तेमाल करके पूरे निर्माण को ढहा दिया.

पहले दिया गया था नोटिस
प्रशासन ने दावा किया कि बुलडोज़र की कार्रवाई से पहले मज़ार समिति को एक नोटिस जारी किया गया था. मज़ार से संबंधित सभी दस्तावेज़ जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था. लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने का फ़ैसला किया. तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, उस जगह पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. तहसीलदार विवेक राजौरी के नेतृत्व में टीम ने शांतिपूर्ण ढंग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

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इसके अलावा कई जगहों पर चला है बुलडोजर
विकासनगर प्रशासन ने कहा कि ठाकुरपुर, ईस्ट होप टाउन और शीशंबारा इलाकों में सरकारी ज़मीन पर किए गए पांच अन्य अवैध कब्ज़ों को भी हटाया. तहसीलदार विवेक राजौरी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी ज़मीन पर किसी भी तरह के अवैध कब्ज़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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