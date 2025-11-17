किसान ज़मील अहमद की 11 बीघा ज़मीन पर अलखनाथ मंदिर के महंथ की बुरी नज़र; कोर्ट ने रोका काम!

नई दिल्ली: अबतक मंदिर, मस्जिद और मजारों और उसकी ज़मीन पर हिन्दू संगठन अपना दावा ठोक रहे थे. लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मंदिर के महंत ने एक मुस्लिम शख्स की खानदानी ज़मीन पर अपना और मंदिर का दावा ठोक दिया है. ज़मीन के मलिक ज़मील अहमद जो आँखों से देख नहीं पाते हैं, उन्होंने कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की है.

दरअसल, ये मामला बरेली के अलखनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है. ये मंदिर लगभग 500 से ज्यादा साल पुराना बताया जा रहा है. अलखनाथ के पुजारी ने एक मुस्लिम समुदाय के शख्स की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि इस ज़मीन को ज़मील अहमद अपनी खानदानी ज़मीन बता रहे हैं. मंदिर की ज़मीन पर अपना दावा पेश करने वाले जमील अहमद अबतक मीडिया से दूरी बनाकर चल रहे थे, लेकिन अब वह खुलकर सामने आ गए हैं. जमील अहमद ने सोमवार को बताया कि अलखनाथ मंदिर में उनकी लगभग 11 बीघा जमीन है, जो उनकी पुश्तैनी जमीन है.

जमील अहमद ने बताया कि अलख नाथ मंदिर के महंत कालू गिरी महाराज उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं. महंत की नियत 2017 से खराब है, और वह उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. महंत कभी ज़मील की ज़मीन पर पीपल का पेड़ लगा देते हैं, तो कभी उसपर चबूतरा बना देते हैं. ये काश्तकारी की ज़मीन है लेकिन इसे जबरन महंत मंदिर की ज़मीन बता रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये मामला कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद महंत के इस कब्ज़े पर रोक लगा दी गई थी. अब एक बार फिर नाथनगर कॉरिडोर के निर्माण को जमील अहमद की जमीन पर करवाया जा रहा था. इसे लेकर जमील अहमद जब कोर्ट पहुंचे तो वहां मामला विवादित मानते हुए काम को रोक दिया गया है.

जमील अहमद ने अपने कागजात के साथ अपनी दावेदारी पेश की की है. उन्होंने बताया कि खसरा खतौनी में उनका नाम है यह उनके परिवार की पुश्तैनी जमीन है, लेकिन मंदिर के महंत और बाबा लोग उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं. इतना ही नहीं ज़मील का दावा है कि 12 साल पहले तक सरकारी रिकॉर्ड में भी जमीन जमील अहमद के नाम पर चढ़ी हुई थी, लेकिन अब मंदिर के महंत कालू गिरी महाराज उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं.

इसे भी पढ़ें: अखलाक के कातिलों पर मेहरबान योगी सरकार, मॉब लिंचिंग का केस वापस लेने पर भड़का विपक्ष

मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam