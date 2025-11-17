Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3007418
Zee SalaamIndian Muslim

किसान ज़मील अहमद की 11 बीघा ज़मीन पर अलखनाथ मंदिर के महंथ की बुरी नज़र; कोर्ट ने रोका काम!

Barely News: उत्तर प्रदेश के बरेली में अलखनाथ मंदिर के महंथ कालू गिरी महाराज पर ज़मील अहमद नाम के एक किसान ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी 11 बीघा ज़मीन पर महंथ ने कब्ज़ा कर लिया है. फिलहाल कोर्ट ने इस ज़मीन पर किसी तरह के निर्माण काम करने पर रोक लगा दिया है. 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Nov 17, 2025, 03:28 PM IST

Trending Photos

जमील अहमद
जमील अहमद

नई दिल्ली: अबतक मंदिर, मस्जिद और मजारों और उसकी ज़मीन पर हिन्दू संगठन अपना दावा ठोक रहे थे. लेकिन  उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मंदिर के महंत ने एक मुस्लिम शख्स की खानदानी ज़मीन पर अपना और मंदिर का दावा ठोक दिया है. ज़मीन के मलिक ज़मील अहमद जो आँखों से देख नहीं पाते हैं, उन्होंने कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की है. 

दरअसल, ये मामला बरेली के अलखनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है. ये मंदिर लगभग 500 से ज्यादा साल पुराना बताया जा रहा है. अलखनाथ के पुजारी ने एक मुस्लिम समुदाय के शख्स की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि इस ज़मीन को ज़मील अहमद अपनी खानदानी ज़मीन बता रहे हैं. मंदिर की ज़मीन पर अपना दावा पेश करने वाले जमील अहमद अबतक मीडिया से दूरी बनाकर चल रहे थे, लेकिन अब वह खुलकर सामने आ गए हैं. जमील अहमद ने सोमवार को बताया कि अलखनाथ मंदिर में उनकी लगभग 11 बीघा जमीन है, जो उनकी पुश्तैनी जमीन है.

जमील अहमद ने बताया कि अलख नाथ मंदिर के महंत कालू गिरी महाराज उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं. महंत की नियत 2017 से खराब है, और वह उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. महंत कभी ज़मील की ज़मीन पर पीपल का पेड़ लगा देते हैं, तो कभी उसपर चबूतरा बना देते हैं. ये काश्तकारी की ज़मीन है लेकिन इसे जबरन महंत मंदिर की ज़मीन बता रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये मामला कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद महंत के इस कब्ज़े पर रोक लगा दी गई थी. अब एक बार फिर नाथनगर कॉरिडोर के निर्माण को जमील अहमद की जमीन पर करवाया जा रहा था. इसे लेकर जमील अहमद जब कोर्ट पहुंचे तो वहां मामला विवादित मानते हुए काम को रोक दिया गया है. 

जमील अहमद ने अपने कागजात के साथ अपनी दावेदारी पेश की की है. उन्होंने बताया कि खसरा खतौनी में उनका नाम है यह उनके परिवार की पुश्तैनी जमीन है, लेकिन मंदिर के महंत और बाबा लोग उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं.  इतना ही नहीं ज़मील का दावा है कि 12 साल पहले तक सरकारी रिकॉर्ड में भी जमीन जमील अहमद के नाम पर चढ़ी हुई थी, लेकिन अब मंदिर के महंत कालू गिरी महाराज उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं. 

इसे भी पढ़ें: अखलाक के कातिलों पर मेहरबान योगी सरकार, मॉब लिंचिंग का केस वापस लेने पर भड़का विपक्ष

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

Alakhnath TempleUttra Pradesh Newsbareli newsSalaam Newsmuslim news

Trending news

Alakhnath Temple
ज़मील अहमद की 11 बीघा ज़मीन पर अलखनाथ मंदिर के महंथ की बुरी नज़र; कोर्ट ने रोका काम!
ICT verdict death penalty sheikh hasina
Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व PM को फांसी की सजा; इस अपराध में दोषी करार
Saudi Bus Accident news
Saudi Bus Accident: दिल्ली, हैदराबाद और रियाद में इन Helpline नम्बर्स पर लें जानकारी
Protest Against Delhi car blast in UP
दिल्ली हमले के बाद अतंकवाद के खिलाफ मुसलमानों का प्रदर्शन, UP में फूंके गए पुतले
Akhlaq Khan Mob Lynching Case
अखलाक के कातिलों पर मेहरबान योगी सरकार, मॉब लिंचिंग का केस वापस लेने पर भड़का विपक्ष
Madinah Bus accident
Madinah Accident: डीजल टैंकर से टकराई हाजियों की बस, हैदराबाद के 42 लोगों की मौत
sambhal jama masjid news
एक साल के भीतर पूरा किया जाए ट्रायल, संभल हिंसा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश
sambhal jama masjid news
Sambhal: जामा मस्जिद पर फिर से हुआ विवाद, ASI की टीम को रोकने पर हुई बड़ी कार्रवाई
Baseer Ali Vist Ajmer Sharif Dargah
अजमेर शरीफ दरगा पहुंचे बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट बशीर अली, अच्छे भविष्य के लिए की दुआ
Ajmer Sharif Dargah
मक्का-मदीना का पैदल हज करने वाली सना अब 5 देशों से होकर जाएंगी फिलिस्तीन