सरकारी निर्माणाधीन भवन में तरावीह की नमाज़; खतरे में सनातन बोलकर विरोध में उतरे लोग

नई दिल्ली: उत्तराखंड के चमोली ज्योतिर्मठ में नगर पालिका के एक निर्माणाधीन ईमारत में नमाज़ पढ़े जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसपर तनाजा पैदा हो गया है. वीडियो सामने आने के बाद मकामी हिंदू संगठनों ने इस पर ऐतराज़ जताते हुए प्रशासन से मामले की जांच और सामूहिक नमाज़ के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है.

वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि रमजान में पढ़ी जाने वाली ख़ास तरह की नमाज़ तरावीह की नमाज़ लोग पढ़ रहे हैं. भले ही रोजा गुरुवार से शुरू हुआ है, लेकिन तरावीह की नमाज़ एक रात पहले से शुरू हो जाती है.

इस विडियो को शूट करने वाल आदमी खुद बोल रहा है कि मैं इसे वायरल करूँगा. हिन्दू सम्मलेन के लिए लोगों को इज़ाज़त नहीं मिलती है, लेकिन नमाज़ के लिए इन लोगों को किसने परमिशन दी है?

कुछ लोगों का कहना है कि इस इलाके में निर्माण कार्य बंद होने के बावजूद मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ती जा रही है. इस पर प्रशासन से स्थिति साफ़ करने और सत्यापन कराने की मांग उठ रही है.

कई लोगों का मानना है कि किसी भी सार्वजनिक भवन का इस्तेमाल किस मकसद से किया जा सकता है, इस पर स्पष्ट नियम और व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति पैदा न हो.

कुछ लोग इसकी शिकायत लेकर स्थानीय एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ के पास भी पहुंचे थे. SDM ने सभी पक्षों के बीच सौहार्द बनाए रखने की अपील की है और मामले की जांच करने का भरोसा दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नियाज़ अहमद सैदी ने कहा कि किसी निर्माणाधीन स्थल पर अस्थाई तौर पर सामूहिक रूप से नमाज़ पढ़ लेना ऐसा कोई अपराध तो नहीं बनता है, लेकिन अगर भवन सरकारी थी, तो किसी अधिकारी से इस बात की परमिशन ज़रूर ली जानी चाहिए थी. हालांकि, इस तरह के विवादों से बचने के लिए ऐसी जगहों पर नमाज़ पढना ठीक नहीं है. ये आपसी सहमति और सामाजिक सौहार्द्र का विषय है, कोई बड़ा कानूनी मसला नहीं है.

गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में एक निजी घर में सामूहिक तौर पर जुमे की नमाज़ पढने पर भी भारी विवाद पैदा किया गया और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था. लेकिन हाईकोर्ट ने इसे गलत बताते हुए पुलिस और प्रशासन दोनों को कड़ी फटकार लगाईं थी.

इससे पहले पिछले रमजान में भी नॉएडा और गाज़िआबाद कई कई रिहाइशी इलाकों में सामूहिक तौर पर होने वाली तरावीह की नमाज़ पर हिन्दू संगठनों के लोगों ने विरोध जताकर इसे बंद कर दिया था.

