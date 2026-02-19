Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3115493
Zee SalaamIndian Muslimसरकारी निर्माणाधीन भवन में तरावीह की नमाज़; खतरे में सनातन बोलकर विरोध में उतरे लोग

सरकारी निर्माणाधीन भवन में तरावीह की नमाज़; खतरे में सनातन बोलकर विरोध में उतरे लोग

Jyotirmath Namaz viral video: उत्तराखंड जिसे देव भूमि माना जाता है और यहाँ से मुसलामानों को खदेड़ने की आये दिन बातें होती रहती है, उसी के चमोली ज्योतिर्मठ में नगर पालिका के एक निर्माणाधीन ईमारत में सामूहिक रूप से तरावीह की नमाज़ पढ़ने और उसका विडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद पैदा हो गया है.

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 19, 2026, 04:25 PM IST

Trending Photos

सरकारी निर्माणाधीन भवन में तरावीह की नमाज़; खतरे में सनातन बोलकर विरोध में उतरे लोग

नई दिल्ली: उत्तराखंड के चमोली ज्योतिर्मठ में नगर पालिका के एक निर्माणाधीन ईमारत में नमाज़ पढ़े जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसपर तनाजा पैदा हो गया है. वीडियो सामने आने के बाद मकामी हिंदू संगठनों ने इस पर ऐतराज़ जताते हुए प्रशासन से मामले की जांच और सामूहिक नमाज़ के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है. 

वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि रमजान में पढ़ी जाने वाली ख़ास तरह की नमाज़ तरावीह की नमाज़ लोग पढ़ रहे हैं. भले ही रोजा गुरुवार से शुरू हुआ है, लेकिन तरावीह की नमाज़ एक रात पहले से शुरू हो जाती है. 

इस विडियो को शूट करने वाल आदमी खुद बोल रहा है कि मैं इसे वायरल करूँगा. हिन्दू सम्मलेन के लिए लोगों को इज़ाज़त नहीं मिलती है, लेकिन नमाज़ के लिए इन लोगों को किसने परमिशन दी है?  

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ लोगों का कहना है कि इस इलाके में निर्माण कार्य बंद होने के बावजूद मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ती जा रही है. इस पर प्रशासन से स्थिति साफ़ करने और सत्यापन कराने की मांग उठ रही है.

कई लोगों का मानना है कि किसी भी सार्वजनिक भवन का इस्तेमाल किस मकसद से किया जा सकता है, इस पर स्पष्ट नियम और व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति पैदा न हो. 

कुछ लोग इसकी शिकायत लेकर स्थानीय एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ के पास भी पहुंचे थे. SDM ने सभी पक्षों के बीच सौहार्द बनाए रखने की अपील की है और मामले की जांच करने का भरोसा दिया है. 

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नियाज़ अहमद सैदी ने कहा कि किसी निर्माणाधीन स्थल पर अस्थाई तौर पर सामूहिक रूप से नमाज़ पढ़ लेना ऐसा कोई अपराध तो नहीं बनता है, लेकिन अगर भवन सरकारी थी, तो किसी अधिकारी से इस बात की परमिशन ज़रूर ली जानी चाहिए थी. हालांकि, इस तरह के विवादों से बचने के लिए ऐसी जगहों पर नमाज़ पढना ठीक नहीं है. ये आपसी सहमति और सामाजिक सौहार्द्र का विषय है, कोई बड़ा कानूनी मसला नहीं है. 

 

गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में एक निजी घर में सामूहिक तौर पर जुमे की नमाज़ पढने पर भी भारी विवाद पैदा किया गया और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था. लेकिन हाईकोर्ट ने इसे गलत बताते हुए पुलिस और प्रशासन दोनों को कड़ी फटकार लगाईं थी. 

इससे पहले पिछले रमजान में भी नॉएडा और गाज़िआबाद कई कई रिहाइशी इलाकों में सामूहिक तौर पर होने वाली तरावीह की नमाज़ पर हिन्दू संगठनों के लोगों ने विरोध जताकर इसे बंद कर दिया था. 

इसे भी पढ़ें: ‘मुसलमान को खत्म करने वाले खुद खत्म हुए’, मोहन भागवत के बयान पर मौलाना मदनी का पलटवार

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

Uttrakhand NewsChamoli newsjyotirmathTaraweeh prayersTaraweeh in government buildingSalaam News  viral videos

Trending news

Kerala News
'Kerala Story 2 के झूठ को संघ से...'; CM विजयन ने फिल्म को बताया केरल खिलाफ साजिश
Uttrakhand News
सरकारी निर्माणाधीन भवन में तरावीह की नमाज़; खतरे में सनातन बोलकर विरोध में उतरे लोग
Pakistan News
Pakistan: सेहरी बनाते वक़्त सिलिंडर में विस्फोट; पहले रोज़े के दिन 16 की मौत
Bihar News
बिहार से राजस्थान बेचने ले जा रहे थे तस्कर, फिर मासूम की सूझबूझ से बची जान
Shoaib Jamai on Ramadan Alcohol Ban Demand
'रमजान के महीने में दिल्ली में बंद हो शराब की दुकानें', ओवैसी के नेता की बड़ी डिमांड
india bangladesh relations
T20 वर्ल्ड कप विवाद के बाद बैकफुट पर बांग्लादेश, अब भारत से करना चाहता है बात
Ragini Nayak on BJP
मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए सरकार पर 63 लाख देने का आरोप, INC का हमला
us iran conflict
ईरान-अमेरिका जंग बस एक कदम दूर? ट्रंप के आदेश का इंतजार, रिपोर्ट में बड़ा दावा
Muzaffarnagar news
UP News: मुजफ्फरनगर में आमिर-समद का हुआ हाफ एनकाउंटर, दोनों पर लगा है संगीन इल्जाम
Gaza News
मलबे में दबी उम्मीदों को सहारा; गाजा को फिर बसाने के लिए ट्रंप का $5 बिलियन का वादा