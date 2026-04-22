क्या हरिद्वार से इस्लामिक विरासतों को मिटा रही धामी सरकार, एक और मज़ार को किया ध्वस्त

नई दिल्ली: उत्तराखंड में कथित अवैध मज़ार, मस्जिद, कब्रिस्तान और अन्य धार्मिक इमारतों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. सरकार ने अबतक 600 से ज्यादा अवैध मजार तोड़ने का दावा कर इसे अपनी सफलता बताकर खुद की पीठ थपथपा रही है, वहीँ सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या प्रदेश में सिर्फ मुस्लिम धार्मिक इमारते ही सरकारी ज़मीन पर बनी है या अन्य धार्मिक स्थल भी बने हैं? विपक्ष और मुस्लिम संगठन इस मामले में सीधे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

बुधवार की सुबह में एक और कथित अवैध मजार को धामी सरकार के बुलडोजरों ने ध्वस्त कर दिया.दावा किया गया है कि ये मजार गरहमीरपपुर तहसील इलाके में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई थी.

जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार जिला प्रशासन ने सुमन नगर , सिंचाई विभाग की जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर बनाई गई मजार पर कारवाई करने से एक माह पहले इतज़मिया को नोटिस दिया था, और मजार के खादिमों को मज़ार की ज़मीन और निर्माण संबंधी दस्तावेज दिखाने को कहा था. प्रशासन का दावा है कि नोटिस की मियाद ख़त्म हो जाने के बाद बुधवार की सुबह इस अवैध संरचना को ध्वस्त कर दिया गया है.

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मौके पर मौजूद एसडीएम जितेन्द्र सिंह ने बताया कि बुलडोज़र एक्शन से पहले पूर्व खादिमों ने अपने जरूरी सामान को खुद मज़ार से हटा लिया था. इस सिंचाई विभाग की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराने से पहले सभी तरह की विधिक कार्रवाई पूरी की गई है. जिले के डीएम मयूर दीक्षित ने भी बताया कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हटाए जाने के सरकार की मुहिम के तहत ये कारवाई की गई है.

हालांकि, इस मामले में मजार इंतजामिया की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

गौरतलब है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बात के साफ़ संकेत देते रहे हैं कि वो देवभूमि उत्तराखंड खासकर सनातन क्षेत्र हरिद्वार का सांस्कृतिक स्वरूप बना रहे हैं. सरकार इस दिशा में काम कर रही है, जिसके लिए मुस्लिम पहचान से जुड़ी विरासतों को हटाया जाना सरकार की पहली प्राथमिकता है. सरकार के दावों के मुताबिक, अभी तक 600 ऐसी अवैध संरचनाओं को हटाया जा चुका है.

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