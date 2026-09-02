/सरकारी मौलवी या क़ाज़ी से नहीं पढ़वाया निकाह; तो नहीं मानी जाएगी शादी!

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नई दिल्ली: उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद सरकार अब जल्द निकाह नामा लागू कर सकती है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है. इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड वक्फ़ बोर्ड और अल्पसंख्यक विभाग को सौंपी गयी है. इस निकाहनामे का मतलब होगा कि अब राज्य में होने वाले सभी मुस्लिम शादियों का सरकार के पास रिकॉर्ड होगा. राज्य में होने वाला हर निकाह अब सरकारी निकाहनामे के आधार पर किया जाएगा. निकाहनामा के तहत अब रजिस्टर्ड मौलवी ही निकाह पढ़ाएंगे और सिर्फ वही निकाह मान्य होगा. इसके साथ ही UCC पोर्टल पर सिर्फ निकाहनामा वाली शादी ही एक्सेप्ट होगी. सरकार का फोकस दूल्हा-दुल्हन की सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और युवाओं का पूरा रिकॉर्ड रखना है. निकाह नामा में वर वधु की पहचान धर्म और मत, विवाह की तारीख मौलवी का रजिस्ट्रेशन नंबर और गांव के विवरण संबंधी जानकारी देना अनिवार्य होगा. कई बार निकाह के मामलों में निवास प्रमाण पत्र पहचान या विवाह के दस्तावेजों में गड़बड़ी रहती है
अंतरधार्मिक निकाह करना आसान नहीं होगा
इसके पीछे जहाँ विवाह का पंजीकरण करना सरकार का मकसद है, वहीँ इससे अंतर्धार्मिक विवाह पर भी रोक लगाना है. अब कोई भी मुस्लिम पुरुष किसी हिन्दू लड़की के साथ मौलवी या काजी की मौजूदगी में निकाह नहीं करा सकता है. सरकारी मौलवी ऐसी शादी कराने से इनकार कर देगा और अगर कोई गैर-सरकारी मौलवी या क़ाज़ी निकाह पढ़ाता है तो , उस निकाह को वैध नहीं माना जाएगा. इसे धोखे में रखकर या डरा-धमका कर या किसी तरह का लालच देकर होने वाली शादियों पर भी रोक लगेगी.
हर धर्म की महिलाओं का हित सुरक्षित रखेगी सरकार
निकाहनामा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के हित को दबाने का काम करते हैं उन सभी के खिलाफ सरकार काम कर रही है. कोई भी महिला, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से आती हो, उसे कानून में बराबर का हक है. उनके हक को मजबूत करने के लिए जो कुछ करना होगा, सरकार उस पर काम करेगी.
निकाह को UCC पोर्टल में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा
निकाहनामा को लेकर उत्तराखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने कहा, "इसे लेकर नियम कानून बनाए जा रहे हैं. ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो नियम होंगे उसी के तहत विवाह होगा और उसके बाद UCC पोर्टल में पंजीकरण किया जाएगा." अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का कहना है की महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए यह ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और इसका पूरा पालन कराया जाएगा.