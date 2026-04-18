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Zee SalaamIndian Muslimपूरी बस्ती को घरों में कैद कर ध्वस्त कर दिए मस्जिद और मजार; इलाके में आक्रोश!

पूरी बस्ती को घरों में कैद कर ध्वस्त कर दिए मस्जिद और मजार; इलाके में आक्रोश!

Demolition Drive: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शनिवार को प्रशासन से सुबह 4 बजे से भारी पुलिस बल के साथ मुसलमानों की पूरी बस्ती को घरों में बंद कर इलाके के कथित अवैध मस्जिद और मजारों पर बुलडोज़र चला दिया. वहीँ, उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले डॉन दिनों से जारी मस्जिद, मजार और ईदगाह को गिराने की कार्रवाई के बाद इटावा में एक गैर- कानूनी मज़ार को हटाने के लिए नोटिस दिया है.

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 18, 2026, 05:27 PM IST

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पूरी बस्ती को घरों में कैद कर ध्वस्त कर दिए मस्जिद और मजार; इलाके में आक्रोश!

नई दिल्ली: पिछले दो दिनों में उत्तर प्रदेश में कई मस्जिदों, मजारों और ईदगाहों को अवैध बताकर उसे ढहा दिया गया. इसके विरोध में मुसलमानों की तरफ से कोई स्ट्रोंग विरोध-प्रदर्शन नहीं देखा गया. सरकार का इलज़ाम है कि ये सभी सरकारी ज़मीन को अवैध रूप से कब्ज़ा कर बनाए गए थे, जबकि कुछ मामलों में तोड़ी गई इमारतों के संरक्षकों का मानना है कि उन्हें या तो सही साबित करने का वक़्त नहीं दिया गया या फिर वो सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ वो कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं. कई मामलों में लोगों ने अवैध बताई गई इस तरह की धार्मिक इमारतों को खुद तोड़ दिया है. 
 
ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का है,जहाँ एक मजार और एक मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोज़र चलाकर गिरा दिया. इन दोनों कार्रवाईयों से स्थानीय मुस्लिम समाज में गहरी नाराजगी और असंतोष है. 

इटावा जिले के फिशर वन में बनी एक  मजार को शनिवार की सुबह गिरा दिया गया. दरअसल, मुख्यमंत्री लोकभवन में शिकायत के बाद वन विभाग ने  23 जनवरी को इस मामले में मजार कमिटी को नोटिस देकर इससे सम्बंधित कागजात मांगे थे, लेकिन कई तारीख गुज़र जाने के  बाद भी कमिटी ने कथित तौर पर कोई कागजात मुहैया नहीं कराया. बताया जा रहा है कि वन विभाग ने इसके बाद पक्षकारों को बेदखली का नोटिस दिया है.  क्षेत्रीय वन अधिकारी ने कहा है कि मजार पूर्णता अवैध है. इस मामले में पक्षकार के द्वारा किसी प्रकार का काग़ज़ प्रस्तुत नहीं किया जा सका है. इसलिए अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. 

हालांकि, इस मामले में मुस्लिम पक्षकार ने कहा है कि वो अब कानून और कोर्ट का सहारा लेंगे. 

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वहीँ, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शनिवार को फिर कथित तौर पर अवैध रूप से बनाई गई संरचनाओं को गिरा दिया गया. सुबह 4 बजे से शुरू हुआ यह अभियान कई घंटे तक जारी रहा. इस दौरान गूलरभोज के ठंडे इलाके में बनी एक मस्जिद और दो मजारों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया. इस मुहिम के दौरान सिंचाई विभाग, प्रशासन और पुलिस विभाग के आला अफसर मौजूद रहे. सुरक्षा के लिहाज से भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया था. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बस्ती के लोगों को घर से निकलने भी नहीं दिया और आधा किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह सील कर दिया था. 

प्रशासन का कहना है कि ये पूरी बस्ती सिंचाई विभाग की ज़मीन पर अवैध रूप से बसी हुई है. सरकार ने बस्ती को हटाने के लिए नोटिस दिया था, जिसके विरोध में बस्ती के लोग सुप्रीम कोर्ट गए और वहां उन्हें स्टे मिल गया लेकिन मस्जिद और मजारों को स्टे नहीं दिया गया था, इसलिए इसे तोड़ दिया गया है. प्रशासन के इस एक्शन से स्थानीय मुस्लिम समाज में गहरी नाराजगी और आक्रोश है.  
 

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