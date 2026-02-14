Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimइस्लाम में हराम है, वैलेंटाइन डे मनाना, मौलानाओं ने मुस्लिम नौवजवानों से की ये खास अपील

इस्लाम में हराम है, 'वैलेंटाइन डे' मनाना, मौलानाओं ने मुस्लिम नौवजवानों से की ये खास अपील

Moulanas Reaction On Valentine Day: मौलाना शहाबुद्दीन और मौलाना सईद नूरी ने वैलेंटाइन डे पर मुस्लिम नौजवानों से अपील की है कि वे वैलेंटाइन डे न मनाएं. उन्होंने कहा कि इस्लाम में वैलेंटाइन डे का कोई जगह नहीं है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 14, 2026, 02:41 PM IST

Moulanas Reaction On Valentine Day: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी और मुंबई की रजा अकादमी के प्रेसिडेंट मौलाना सईद नूरी ने वैलेंटाइन डे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि हर दौर में कौमों की पहचान उनके अकीदा और कल्चर से होती है, जब कोई कौम मानसिक गुलामी का शिकार हो जाए तो वो दूसरों के अकीदा और मजहब अपना लेने के बराबर होता है, इसी को वैलेंटाइन डे कहते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के कार्यक्रमों का इस्लाम धर्म में कोई जगह नहीं है, बल्कि ये इस्लाम के खिलाफ है.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि शरीयत की रौशनी में वैलेंटाइन डे मनाना नाजायज है, इसलिए पैगम्बर-ए-इस्लाम ने फरमाया कि हया (आंखों का पर्दा) का ख्याल रखो, इंसान के अंदर 60 से ज्यादा खूबियां हैं, उनमें हया मुख्य है. उन्होंने कहा कि एक हदीस में पैगम्बर-ए-इस्लाम फरमाते हैं कि जो कौम दूसरे धर्म का कल्चर अपनाती है, उसको उसी के साथ शुमार (गिनती) किया जाएगा. उन्होंने मुस्लिम नौवजवानों से अपील करते हुए कहा कि मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि शरीयत के हुक्म को माने और 'वैलेंटाइन डे' हरगिज न मनाएं.

मुंबई की रजा अकादमी के प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि इस्लाम में वैलेंटाइन डे की कोई जगह नहीं, ये नाजायज और हराम है. उन्होंने कहा कि बेपर्दा औरतें, अजनबी मर्दों को फूल देकर मोहब्बत का इजहार करती हैं, ये सब गलत है. उन्होंने देशभर के इमामों से गुजारिश की है कि वे ऐलान करें कि मुसलमान वैलेंटाइन डे न मनाएं.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बंग्लादेश चुनाव पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि बंगलादेश नैशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ये चुनाव अवामी लीग पार्टी के बगैर हुआ है, क्योंकि इस पार्टी पर यूनुस हुकूमत ने प्रतिबंध लगा दिया था. बंगलादेश की अवाम ने कट्टरपंथी विचारधारा पार्टी जमात-ए-इस्लामी को नकार दिया और बी एन पी को समर्थन दिया. उन्होंने कहा कि अब बी एन पी मुखिया तारीक रहमान के उपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वह अल्पसंख्यकों की रक्षा व सुरक्षा मुहैया करें. उन्होंने कहा कि 15 महीनों में अल्पसंख्यको पर ज़ुल्म और ज्यादती होती रही, कई अल्पसंख्यको के साथ मॉब लिंचिंग की गई. अब इन तमाम घटनाओं पर रोक लगाना बहुत जरूरी है.

 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

