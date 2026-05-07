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बंगाल में जीत के जश्न के बीच हिंसा! कूच बिहार में मुस्लिम घरों में तोड़फोड़ के आरोप

West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद तनाव बढ़ गया है. आरोप है कि कथित हिंदूवादी समर्थकों ने बाजार और कई घरों में तोड़फोड़ की, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम परिवारों के मकान शामिल थे. घटना के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 07, 2026, 08:05 AM IST

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बंगाल में जीत के जश्न के बीच हिंसा! कूच बिहार में मुस्लिम घरों में तोड़फोड़ के आरोप

West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद से ही राजनीतिक माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है. राज्य में BJP की ऐतिहासिक जीत के बाद अलग-अलग इलाकों से हिंसा, तोड़फोड़ और राजनीतिक झड़पों की खबरें आ रही हैं. आरोप हैं कि कुछ जगहों पर, विरोधी विचारधाराओं से जुड़े लोगों और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को कथित BJP समर्थकों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है.

राज्य के कूच बिहार जिले में कथित BJP समर्थकों के एक समूह ने इलाके में घुसकर कई मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया और स्थानीय बाज़ार में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि हमलावरों ने कई घरों को भी निशाना बनाया, जिनमें से ज़्यादातर घर मुस्लिम परिवारों के थे. इस घटना ने इलाके में डर और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है. चश्मदीदों के मुताबिक, कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कई घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया. लोगों का कहना है कि हिंसा के इस अचानक भड़कने से परिवारों में दहशत फैल गई, जिसके चलते कई लोगों ने खुद को अपने घरों के अंदर बंद कर लिया. यह घटना 5 मई को हुई थी.

 शुभेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या
वहीं, मध्यमग्राम के दोहरिया इलाके में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक, देर रात चंद्रनाथ अपनी स्कॉर्पियो कार से गुजर रहे थे. कार उनका ड्राइवर चला रहा था, जबकि चंद्रनाथ आगे वाली सीट पर बैठे थे. बताया जा रहा है कि काफी देर से एक संदिग्ध कार उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी. कुछ दूरी बाद पीछा कर रही कार आगे आकर धीमी हो गई, जिसके चलते चंद्रनाथ की गाड़ी की रफ्तार भी कम करनी पड़ी. इसी दौरान बाइक सवार बदमाश अचानक पहुंचे और बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

10 राउंड चली है गोलियां
हमलावरों ने करीब 10 राउंड गोलियां चलाईं. चंद्रनाथ के सीने में कई गोलियां लगीं. गंभीर हालत में उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके शरीर से पांच गोलियां निकाली गईं. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है. चुनाव के बाद पहले से ही हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरों के बीच इस हत्या ने बंगाल की सियासत को और गरमा दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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