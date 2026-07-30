/भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा; बिल के विरोधियों को हिंदू संतों की चेतावनी

मथुरा स्थित चित्रगुप्त पीठाधीश्वर के स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने इस बिल पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन मुस्लिम रहुनाओं के जरिए इस बिल का विरोध करने पर भड़क गए और चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "देखिए मैं मुल्क के सभी मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि भारत मात की जय और वंदे मातरम बोलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम सनातनी हो, इस्लाम तो चौदह सौ साल पहले आया है, अरे ये हिंदुस्तान है, यहां शरीया का कानून नहीं चलेगा, यहां इस्लाम मजहब का नियम नहीं चलेगा. उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश अच्छा लगता है, तो आप वहां चले जाओ. उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी. यह सभी सनातनियों का मुल्क है."