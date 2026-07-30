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भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा; बिल के विरोधियों को हिंदू संतों की चेतावनी

Vande Mataram Bill: राज्यसभा में वंदे मातरम बिल, 2026 पास होने के बाद इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. मथुरा के कुछ संतों और मजहबी रहनुमाओं ने बिल का स्वागत किया, जबकि जमात-ए-इस्लामी हिंद के मुंबई सुबे के सदर सिराज खान ने इस पर एतराज जताई. बिल को लेकर मुल्क में बहस और चर्चाएं तेज हो गई हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्ऱल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 30, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:29 PM IST
भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा; बिल के विरोधियों को हिंदू संतों की चेतावनी

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