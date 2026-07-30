/भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा; बिल के विरोधियों को हिंदू संतों की चेतावनी

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Vande Mataram Bill: प्रिवेंशन ऑफ इनसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल, 2026 (वंदे मातरम बिल) 29 जुलाई 2026 को राज्यसभा में पास हो गया. इस बिल को लेकर मुस्लिम और हिंदू बिरादरी की अलग-अलग राय और प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. वेंदे मातरम बिल पर मथुरा के साधु संतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इस बिल के पास होने पर खुशी जाहिर की. वहीं, मुस्लिम बिरादरी के रहुनामा और जमात-ए-इस्लामी हिंद के मुंबई सूबे के प्रेसिडेंट सिराज खान ने इस बिल पर एतराज जाहिर किया है और वह इस बिल से नाखुश हैं.
मथुरा स्थित चित्रगुप्त पीठाधीश्वर के स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने इस बिल पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन मुस्लिम रहुनाओं के जरिए इस बिल का विरोध करने पर भड़क गए और चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "देखिए मैं मुल्क के सभी मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि भारत मात की जय और वंदे मातरम बोलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम सनातनी हो, इस्लाम तो चौदह सौ साल पहले आया है, अरे ये हिंदुस्तान है, यहां शरीया का कानून नहीं चलेगा, यहां इस्लाम मजहब का नियम नहीं चलेगा. उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश अच्छा लगता है, तो आप वहां चले जाओ. उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी. यह सभी सनातनियों का मुल्क है."
वहीं, इस वंदे मातरम बिल पास होने पर दिनेश फलाहारी-श्रीकृष्ण जन्मभूमि सँघर्ष न्यास अध्यक्ष ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, जिस बिल का लंबे समय से इंतजार था, आज वह बिल पास हो गया है. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के 150 करोड़ नागरिकों के लिए गर्व का विषय कि आज वंदे मातरम बिल पास हो गया है. उन्होंने मुस्लिम बिरादरी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी भी पता चला है कि इस देश का एक मौलाना यह कह रहा है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन वंदे मातरम गीत नहीं गाएंगे. दिनेश फलाहारी ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत में रहना है, तो वंदे मातरम कहना होगा. उन्होंने आगे कहा कि भारत रहना है, तो जो हम मान रहे हैं, तुम्हें भी वही मानना होगा."