“मुसलमान सिर्फ अल्लाह की ही करते हैं इबादत”, वंदे मातरम् अनिवार्यता पर भड़के जमीयत चीफ

Vande Mataram Mandatory Controversy: देश के बड़े मुस्लिम धार्मिक संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सरकारी इवेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में वंदे मातरम को जरूरी बनाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है. जमीयत के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार के इस कदम को धार्मिक आजादी पर सीधा हमला बताया और इसे भेदभाव वाला और जबरदस्ती वाला ऑर्डर बताया.

मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा कि किसी भी नागरिक को कोई खास गाना, नारा या सिंबल अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. उन्होंने साफ किया कि भारतीय संविधान हर नागरिक को अपने धर्म और आस्था के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी देता है. इसलिए, किसी भी ऐसे सिंबल या एक्टिविटी को जरूरी बनाना जो किसी भी धार्मिक समुदाय की मान्यताओं के खिलाफ हो, संविधान की भावना के खिलाफ है.

उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबाबदत करते हैं और उनकी धार्मिक मान्यताओं में ऐसी कोई बात शामिल नहीं हो सकती जो उनके धार्मिक उसूलों के खिलाफ हो. मौलाना मदनी के मुताबिक, देश के प्रति सम्मान और वफ़ादारी का मतलब किसी को भी अपने धर्म से समझौता करने के लिए मजबूर करना नहीं है. जमीयत चीफ ने यह भी कहा कि देशभक्ति को किसी एक निशान, गाने या परंपरा तक सीमित करना न सिर्फ एक गलतफहमी है, बल्कि भारत जैसे अलग-अलग तरह के देश की भावना के भी खिलाफ है. उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई नागरिक जो धार्मिक वजहों से गाना गाने में असहज महसूस करता है, उसे देशभक्ति से बाहर रखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार को दी जाएगी चुनौती

मौलाना अरशद मदनी ने इशारा किया कि इस मुद्दे को कानूनी लेवल पर चुनौती दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद जल्द ही इस फैसले के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. उनके मुताबिक, यह मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि देश के हर उस नागरिक का है जो अपनी अंतरात्मा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज़ादी से जीना चाहता है. उन्होंने यह भी कहा कि संविधान सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देता है और किसी भी तरह की धार्मिक मजबूरी इन अधिकारों का खुला उल्लंघन है.

मदनी ने की सरकार से ये अपील

मदनी ने आरोप लगाया कि ऐसे फैसले समाज में बेवजह का तनाव पैदा करते हैं और आपसी भरोसे को कमज़ोर करते हैं. जमीयत प्रेसिडेंट ने सरकार से अपील की कि वह ऐसे कदम उठाने से बचे जिससे समाज बंटे. उन्होंने कहा कि यह समय देश को एकजुट रखने और संविधान में दिए गए मूल्यों - सेक्युलरिज़्म, बराबरी और आज़ादी की रक्षा करने का है, न कि ऐसे फ़ैसले लेने का जो नागरिकों को उनकी आस्था और पहचान के आधार पर नुकसान में डालते हैं.