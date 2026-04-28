Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3196567
Zee SalaamIndian MuslimBihar: स्कूलों में वंदे मातरम् अनिवार्य, कांग्रेस-RJD ने सम्राट सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

Bihar: स्कूलों में "वंदे मातरम्" अनिवार्य, कांग्रेस-RJD ने सम्राट सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

Vande Mataram Row in Bihar: बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों और मदरसों में ‘वंदे मातरम्’ से दिन की शुरुआत अनिवार्य कर दी है. इसके बाद राष्ट्रगान और आखिर में राज्य गीत गाया जाएगा. सम्राट सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध जताया और इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला कदम बताया.

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:51 PM IST

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bihar News Today: राष्ट्र गीत 'वन्दे मातरम' गाने की अनिवार्यता को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है. हालांकि, इसको गाने को लेकर पहले से संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट सीमा तय कर दी है. इसके बावजूद दक्षिणपंथी शासित राज्यों में 'वन्दे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया गया है. बीते दिनों बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए की अगुवाई वाली सम्राट चौधरी सरकार ने राष्ट्रीय गीत को लेकर बड़ा आदेश दिया. 

सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को एक नोटिस जारी कर आदेश दिया कि हर तरह के सरकारी प्रोग्रामों और शैक्षणिक संस्थानों में देश का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और बिहार राज्य गीत गाने को सुनिश्चित किया जाए. इस फैसले के बाद बीजेपी नेताओं ने का दावा है कि अब बिहार के स्कूलों में पढ़ाई की शुरुआत सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि देशभक्ति के सुरों से होगी. 

बीजेपी सरकार बड़ी उपलब्धि के तौर पर कर रही है पेश
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहैल के जरिये जारी आदेश के मुताबिक, बिहार के सभी सरकारी स्कूलों और मदरसों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" से करने का निर्देश दिया है. इसके तुरंत बाद राष्ट्रगान "जन गण मन" गाया जाएगा और फिर नियमित पढ़ाई शुरू होगी. दिन के आखिर में राज्य गीत के साथ शैक्षणिक सत्र का समापन किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस पहल से छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना मजबूत होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, इस फैसले को लेकर सियासी गलियारों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली. सत्तारूढ़ पार्टी JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं. बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक ने बिहार सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. सुमित शशांक ने कहा कि "वंदे मातरम्" नौजवानों में राष्ट्रभावना जगाने वाला गीत है और इससे छात्रों में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी.

RJD-कांग्रेस ने लगाया मुद्दों से भटकाने का आरोप
वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रवक्ता आरजू खान ने सम्राट चौधरी सरकार को आड़े हाथों लिया. आरजू खान ने कहा कि किसी को राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान से आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और पलायन जैसे मूल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे फैसलों के जरिए असली समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है.

कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने "वंदे मातरम्" को लेकर जारी फरमान का पुरजोर विरोध किया है.  स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि देशभक्ति हर नागरिक के दिल में होती है, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, नियमित परीक्षाएं कराने और स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान देगी. उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठाए. साथ ही अव्यवस्था और भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाया.

वेस्ट चंपारण के कुछ स्कूलों में पहले सी गाया जा रहा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान
दूसरी तरफ बिहार सरकार के जरिये जारी "वंदे मातरम्" गाने के आदेश कुछ जगहों पर असर दिखने लगा है. बिहार के वेस्ट चंपारण के कुछ स्कूलों में यह आदेश आने से पहले ही "राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान" गाने की परंपरा है. स्ट चंपारण के बगहा क्षेत्र के कई स्कूलों में पहले से ही इस परंपरा का पालन किया जा रहा है. 

बगहा-2 प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय उर्दू नरवल बोरवल में लंबे समय से "वंदे मातरम्" गीत से दिन की शुरुआत होती है. इसके अलावा उत्क्रमित उच्च विद्यालय 10+2 बरवल और पटखौली आदर्श मध्य विद्यालय में भी प्रिंसिपल की देखरेख में छात्र "वंदे मातरम्" और "जन गण मन" गाते हैं.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Bihar NewsVande Mataram rowBihar school newsmuslim news

Trending news

Bihar News
स्कूलों में "वंदे मातरम्" अनिवार्य, कांग्रेस-RJD का बिहार सरकार की मंशा पर सवाल
Uttar Pradesh news
योगी सरकार की लिस्ट में "मुस्लिम IAS-IPS नाम तो हैं", पर नहीं मिली अहम जिम्मेदारियां
West Bengal news
बंगाल चुनाव से पहले बड़ा झटका; लाखों नाम हटे, पर गिने-चुने 1468 वोटर्स को ही राहत
afganistan
होर्मुज़ में फंसी रही दुनिया; इस मुस्लिम देश ने अपनी ज़मीन से निकाल लिया तेल!
muslim news
एक बार फिर जांच के दायरे में UP के मदरसा टीचर्स; रिकार्ड्स खंगाल रही सरकार
muslim news
जामिया में RSS के प्रोग्राम पर बवाल; विरोध-प्रदर्शन के बाद छावनी में बदला कैंपस !
muslim news
TSC Nasik Case: निदा खान की जमानत पर सुनवाई पूरी, रिहाई पर सस्पेंस बरकरार!
Trump Not Accept Iran Hormuz Proposal
परमाणु पर चर्चा किए बिना होर्मुज़ खुलेगा; ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप की आपत्ति
Iran Diplomatic Shuttle
अब्बास अराघची तीसरी बार पहुंचे पाकिस्तान, ईरान-US वार्ता की नई कड़ी बना इस्लामाबाद
muslim world news
तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर से दहला जकार्ता; दुर्घटना में 7 लोगों की मौत दर्जनों घायल