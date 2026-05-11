अब कहां रहेंगे भूले-भटके राहगीर; दालमंडी में तोड़ दिया गया वक्फ बोर्ड का मुसाफिर खाना

Varanasi Dal Mandi Demolition News: वाराणसी की मुस्लिम बाहुल आबादी दालमंडी में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. इस इलाके में अब तक सैकड़ों इमारतों को गिराया जा चुका है. इससे हजारों मुस्लिम परिवार बेघर हो गए हैं, और उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है.

सोमवार (11 मई) को भीड़भाड़ वाले दलमंडी बाजार में एक बार फिर हलचल मच गई, जब वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानी जाने वाली "मुसाफिर खाना" इमारत को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान सुबह से ही इलाके में भारी पुलिस फोर्स, सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूद रहे.

डिमोलिश की कार्रवाई के दौरान संकरी गलियों वाले दालमंडी बाजार इलाके में आवाजाही को रोक दिया गया. प्रशासन की ओर से बताया गया कि "मुसाफिर खाना" नाम की इस इमारत को गिराने की कार्रवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की जा रही है.

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अधिकारियों का कहना है कि संबंधित विभाग की तरफ से पहले ही पर्याप्त समय दिया गया था और नोटिस जारी करने के बाद अब डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू की गई है. कार्रवाई के दौरान मजदूरों के साथ भारीभरकम मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. इमारत को गिराने के लिए जेसीबी जैसी मशीनें लगाई गई हैं, जबकि कई कर्मचारी हाथों से मलबा हटाने और तोड़फोड़ के काम में जुटे हुए हैं.

दशाश्वमेध क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि यह वक्फ की संपत्ति "मुसाफिर खाना" है, जिसको ढहाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग ने सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने और पर्याप्त समय देने के बाद यह कार्रवाई शुरू की है. उन्होंने यह भी बताया कि मौके पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि हालात पूरी तरह काबू में रहें.

अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में लोगों की आवाजाही रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है. साथ ही पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन के जरिए भी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध सरगर्मियों पर नजर रखी जा सके. मौके पर लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन, पैरामिलिट्री, PAC और पुलिस के जवान बड़ी संख्या में मौजूद हैं. बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान तीन सौ से ज्यादा कर्मियों की तैनाती की गई है.

लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता केके सिंह ने कहा कि इस कार्रवाई के लिए पहले से उचित समय दिया गया था. उन्होंने बताया कि बीते दो दिनों से लगातार डिमोलिशन का काम जारी है और विभाग की टीमें मौके पर लगातार काम कर रही हैं.

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