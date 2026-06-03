UP News: वाराणसी में 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद पर चला बुलडोजर, पुलिस अलर्ट

Varanasi Mosque Demolition: उत्तर प्रदेश की वाराणसी में 2 जून की रात प्रशासन ने करीब 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया. यह मस्जिद राजघाट इलाके में स्थित थी, जहां काशी मॉडल रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत निर्माण कार्य होना है. कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, रात करीब 12 बजे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. मस्जिद के चारों ओर बेरिकेडिंग की गई और करीब पांच बुलडोजर लगाए गए. प्रशासन ने लगभग 42 फीट ऊंची मस्जिद को कुछ ही घंटों में जमींदोज कर दिया. कार्रवाई के दौरान पुलिस और PAC के करीब एक हजार जवान तैनात रहे. मौके पर डीसीपी काशी गौरव बंसवाल, एडीसीपी वैभव बांगर, एसीपी शिवहरी मीणा समेत कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे. मस्जिद गिराए जाने के बाद रात में ही मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया. ट्रकों और अन्य वाहनों से मलबे को वहां से हटाया गया ताकि इलाके में किसी तरह की भीड़ या तनाव की स्थिति न बने.

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मुस्लिम पक्ष ने क्या किया दावा

मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अजगैब शहीद मस्जिद और कब्रिस्तान का इतिहास करीब 200 साल पुराना है. मस्जिद के मुतवल्ली शमीम उस्ताद थे, जिनका कुछ महीने पहले निधन हो गया था. स्थानीय लोगों के मुताबिक यह जगह लंबे समय से धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रही है. लेकिन प्रशासन और रेलवे का दावा है कि जिस जमीन पर मस्जिद और कब्रिस्तान बने थे, वह रेलवे की पुरानी जमीन है. अधिकारियों के मुताबिक, पहले वहां एक मजार बनाई गई थी और बाद में धीरे-धीरे मस्जिद तथा कब्रिस्तान का विस्तार हुआ. प्रशासन का कहना है कि यह पूरी जमीन सरकारी रिकॉर्ड में रेलवे की संपत्ति के रूप में दर्ज है.

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क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि साल 2024 में काशी मॉडल रेलवे स्टेशन परियोजना शुरू होने के बाद जमीन की पैमाइश कराई गई. इसी दौरान कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया. रेलवे की ओर से संबंधित पक्ष को जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था. मामला अदालत तक पहुंचा और पिछले करीब दो साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. हाल ही में अदालत ने रेलवे और प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई. प्रशासन का कहना है कि नोटिस दिए जाने के बावजूद जमीन खाली नहीं की गई, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी. मस्जिद ढहाए जाने की घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है.