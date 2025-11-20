Varanasi: बुलडोजर चलाने पहुंचा प्रशासन, भिड़ गईं मुस्लिम महिलाएं; कई के खिलाफ केस दर्ज

Varanasi Dalmandi Bulldozer Action: दालमंडी में अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई, सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में मंगलवार देर रात केस दर्ज किया गया है. VDA ने दालमंडी में अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बिल्डिंग को गिराने की कोशिश की थी. इस दौरान सरकारी काम में रुकावट डालने की भी कोशिश की गई, जिसके चलते विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

वीडीए का क्या कहना है?

VDA ने कहा है कि वह अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएगा और सरकारी काम रुकने नहीं दिया जाएगा. इसमें सभी से सहयोग करने की अपील की है. वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी (VDA) दालमंडी में अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ तोड़-फोड़ की कार्रवाई कर रही है, हालांकि बुधवार को भी दुकानें खुली रहीं.

मंगलवार को काजीपुरा कला वार्ड में स्थित एक बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई, जहां अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया था. इस तोड़-फोड़ की कार्रवाई के दौरान काजीपुरा कला के तहत कुछ अज्ञात लोगों ने इसका विरोध किया. जिनमें से कुछ की पहचान हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी काम में रुकावट डालने की कोशिश

आरोप है कि इन लोगों ने सरकारी काम में रुकावट डालने की कोशिश की, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए. विरोध की इस घटना को देखकर मौके पर मौजूद VDA के जोनल ऑफिसर सुरभव देव ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया है. चौक थाने की पुलिस ने इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज की है.

मुस्लिम महिलाओं और अधिकारियों के बीच झड़प

इस कार्रवाई के दौरान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दूसरे स्टाफ भी मौजूद थे. मुस्लिम महिलाओं और अधिकारियों के बीच हाथापाई भी हुई. अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का अवैध कंस्ट्रक्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह कदम न सिर्फ अवैध कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, बल्कि सरकारी कामों को आसानी से आगे बढ़ाने के लिए भी जरूरी है. यह साफ कर दिया गया है कि सरकारी कामों में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया है.

अधिकारियों के मुताबिक, सरकारी योजनाओं और विकास के कामों में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वाराणसी में विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि सभी नागरिक सरकार का सहयोग करें और अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ खड़े हों