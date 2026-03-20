वाराणसी गंगा इफ्तार केस; 14 नौजवानों को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने बताया गंभीर मामला

Varanasi Ganga Iftar Controversy: रमजान के पाक महीन में बीते दिनों वाराणसी में गंगा किनारे रोजा खोलने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. इस मामले में सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. रमजान के दौरान इफ्तार करने वाले 14 लोगों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन अदालत के फैसले ने उनकी मुश्किलें फिलहाल बढ़ा दी हैं. हालांकि मामला अभी विचाराधीन है और आखिरी फैसला अदालत में पूरी सुनवाई के बाद ही सामने आएगा.

उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार (23 मार्च) को गंगा नदी में नाव पर इफ्तार करने के आरोप में गिरफ्तार 14 मुस्लिम नौजवानों की जमानत याचिका खारिज कर दी. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार यादव ने अपने आदेश में कहा कि आरोप गंभीर हैं और गैर-जमानती श्रेणी में आते हैं, इसलिए फिलहाल जमानत देने के पर्याप्त आधार नहीं हैं.

अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि "आरोपियों के जरिये किए गए अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और गैर-जमानती हैं. ऐसे में मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत देने का कोई ठोस आधार नहीं बनता."

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, यह मामला तब शुरू हुआ जब 15 मार्च को सोशल मीडिया पर इस घटना की वीडियो वायरल हुई. इन वीडियो में कुछ मुस्लिम नौजवान गंगा नदी में नाव पर बैठकर रोजा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं. आरोप है कि उन्होंने इफ्तार के दौरान चिकन खाया और बचे हुए खाने को नदी में फेंक दिया. हालांकि, वीडियो में नदी में नौजवान कुछ भी फेंकते हुए दिखाई नहीं पड़े. वीडियो सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन भड़क गए और पुलिस ने आनन फानन में मुस्लिन नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें: "मुस्लिम मेरी कार में अलाउड नहीं ", रैपिडो ड्राइवर ने पत्रकार का धर्म जानकर सर्विस देने से किया इंकार

पुलिस ने इस मामले में आज़ाद अली, आमिर कैफी, दानिश सैफी, मोहम्मद अहमद, नेहाल अफरीदी, महफूज आलम, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद तहसीम, मोहम्मद अहमद उर्फ राजा, मोहम्मद नूर इस्माइल, मोहम्मद तौसीफ अहमद, मोहम्मद फैजान और मोहम्मद समीर के खिलाफ केस दर्ज किया.

इन सभी आरोपियों को 19 मार्च को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. शुरुआत में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिनमें धार्मिक स्थल को अपवित्र करने, धार्मिक भावनाएं आहत करने, आपसी वैमनस्य फैलाने, सार्वजनिक उपद्रव और जल स्रोत को गंदा करने जैसे आरोप शामिल थे. इसके साथ ही जल प्रदूषण रोकथाम कानून, 1974 की धारा 24 भी लगाई गई थी. ये सभी धाराएं औमतौर पर जमानती मानी जाती हैं.

वहीं, इस मामले ने उस समय नया मोड़ लिया, जब नाव मालिकों ने आरोप लगाया कि इन नौजवानों ने जबरन उनकी नाव का इस्तेमाल किया. इस आरोप के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(5) (जान से मारने या गंभीर चोट की धमकी देकर उगाही) को भी एफआईआर में जोड़ दिया, जो एक गैर-जमानती अपराध है. इसी अतिरिक्त धारा के जुड़ने के बाद अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी. फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और सबकी निगाहें अदालत के अगले आदेश पर टिकी हैं.

यह भी पढ़ें: डॉक्टर सईद पर मरीज से रेप का आरोप; हिंदू संगठनों ने क्लिनिक और घरों में की तोड़फोड़, आरोपी पर हमला