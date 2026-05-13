वाराणसी दालमंडी में 6 मस्जिदों पर बुलडोजर का खतरा, मस्जिद कमिटी के लोग एक्टिव

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दालमंडी में बुलडोजर एक्शन जारी है. अब तक लगभग 70 ढांचों को ढहा दिया गया है, जबकि 45 से अधिक मकानों को ढहाया जाना है. इनमें 6 मस्जिदें भी शामिल हैं, जिन पर किसी भी पल बुलडोजर चल सकता है. इस बीच अब इस प्रोजेक्ट की जद में आने वाली 6 मस्जिदों को लेकर भी प्रशासन और मस्जिद कमेटियों के बीच बातचीत तेज हो गई है. आज मस्जिद कमेटी के लोग आज अधिकारियों से बातचीत करेंगे.

अधिकारियों के मुताबिक, दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत जिन मस्जिदों पर कार्रवाई प्रस्तावित है, उनमें लंगड़े हाफिज मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, निसारन मस्जिद, करीमुल्लाह बेग मस्जिद और अली रजा मस्जिद शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इन धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर मस्जिदों के मुतवल्लियों और प्रशासन के बीच बातचीत हुई है और आज भी बात होनी है. पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के.के सिंह ने बताया कि लंगड़े हाफिज मस्जिद नजूल की जमीन पर बनी हुई है. राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त जांच में यह स्पष्ट हुआ है. उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है. अधिकारियों के मुताबिक अन्य मस्जिदों के मुतवल्लियों से भी लगातार बातचीत जारी है और अगले एक-दो दिनों में स्थिति पूरी तरह साफ हो सकती है.

मस्जिद कमेटी के लोग सरकार के अधिकारी से करेंगे बात

रिपोर्ट के मुताबिक, मस्जिद कमेटी के लोग आज सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं. इस बैठक में मस्जिदों को हटाने, वैकल्पिक जमीन और शिफ्टिंग की प्रक्रिया पर चर्चा होने की संभावना है. बताया जा रहा है कि प्रशासन धार्मिक स्थलों को पूरी तरह हटाने के बजाय उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करने के विकल्प पर भी काम कर रहा है. इसके लिए मस्जिद कमेटियों द्वारा नई जमीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

7 दिन में तोड़ दिया जाएगा मकान

दरअसल, दालमंडी में 9 मई से बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है. पिछले 48 घंटों से लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है. इस चरण में 46 भवनों को तोड़ा जा रहा है. प्रशासन के मुताबिक इनमें 25 भवन मालिकों को मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि बाकी लगभग 20 भवनों को नगर निगम द्वारा जर्जर घोषित किया गया था. अधिकारियों का दावा है कि अगले सात दिनों के भीतर इन सभी भवनों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना नवंबर महीने से जारी है. इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत कुल 187 भवनों को हटाया जाना है, जिनमें से लगभग दो-तिहाई काम पूरा हो चुका है. प्रशासन ने लक्ष्य रखा है कि जून महीने तक ध्वस्तीकरण का पूरा काम खत्म कर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाए. परियोजना पूरी होने के बाद दालमंडी की सड़क को 17 मीटर चौड़ा किया जाएगा.