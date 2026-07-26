/दालमंडी में बुलडोजर एक्शन के बीच बवाल! प्रशासनिक टीम पर हमले के आरोप में 6 गिरफ्तार, 15 पर केस

हमले के बाद लोगों की गिरफ्तारी

ज्ञानचंद ने बताया कि जब घर खाली करने के लिए कहा गया तो निवासी उग्र हो गए और मौके पर मौजूद टीम पर हमला कर दिया. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें हटाया और निवासियों को हिरासत में लिया. आरोप है कि हमले के दौरान कई कर्मचारी घायल हो गए. ACP चेतगंज, अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि घर नंबर D-50/221 को वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने अवैध घोषित किया था. तोड़-फोड़ से पहले इमारत की पैमाइश और सर्वे की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. शनिवार को जब टीम तोड़-फोड़ के लिए पहुंची, तो 15-20 लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया. इसमें राशिद, शाहिद, हसन, रशीद और अंजुम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.