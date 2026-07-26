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दालमंडी में बुलडोजर एक्शन के बीच बवाल! प्रशासनिक टीम पर हमले के आरोप में 6 गिरफ्तार, 15 पर केस

Dalmandi Bulldozer Action: वाराणसी के दालमंडी इलाके में बुलडोजर ऑपरेशन के दौरान प्रशासनिक टीम पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ़्तार किया है. इस घटना के सिलसिले में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 26, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:08 PM IST
दालमंडी में बुलडोजर एक्शन के बीच बवाल! प्रशासनिक टीम पर हमले के आरोप में 6 गिरफ्तार, 15 पर केस

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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