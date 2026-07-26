/दालमंडी में बुलडोजर एक्शन के बीच बवाल! प्रशासनिक टीम पर हमले के आरोप में 6 गिरफ्तार, 15 पर केस

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Varanasi Bulldozer Action: वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) और नगर निगम की टीम 25 जुलाई को दालमंडी में बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंची थी. आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने प्रशासनिक टीम पर हमला कर दिया. इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और 15 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट और दूसरे संबंधित आरोपों में मामला दर्ज किया गया. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों को रविवार को जेल भेजा जाएगा. इस बीच, PWD की पोकलेन मशीन ने शाम करीब 6 बजे तक घर नंबर D-50/221 को पूरी तरह से गिरा दिया.
वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ज्ञानचंद ने चौक पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि VDA ने डालमंडी में कई घरों को अवैध घोषित किया था. घर नंबर D-50/221 भी उनमें से एक था और शनिवार को उसे गिराया जा रहा था. दोपहर 12 बजे के बाद जब ADM राजेश कुमार और VDA ज़ोनल अधिकारी प्रकाश कुमार के नेतृत्व में टीम पहुंची, तो निवासियों ने विरोध करना शुरू कर दिया.
हमले के बाद लोगों की गिरफ्तारी
ज्ञानचंद ने बताया कि जब घर खाली करने के लिए कहा गया तो निवासी उग्र हो गए और मौके पर मौजूद टीम पर हमला कर दिया. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें हटाया और निवासियों को हिरासत में लिया. आरोप है कि हमले के दौरान कई कर्मचारी घायल हो गए. ACP चेतगंज, अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि घर नंबर D-50/221 को वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने अवैध घोषित किया था. तोड़-फोड़ से पहले इमारत की पैमाइश और सर्वे की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. शनिवार को जब टीम तोड़-फोड़ के लिए पहुंची, तो 15-20 लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया. इसमें राशिद, शाहिद, हसन, रशीद और अंजुम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
आरोपियों को भेजा गया जेल
आरोप है कि इन लोगों ने सरकारी कार्रवाई का विरोध करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की, और तोड़-फोड़ के काम में बाधा डाली. इसके बाद, पुलिस ने मौके से छह लोगों को हिरासत में ले लिया. ACP ने बताया कि छह नामजद लोगों और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ़ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया, जबकि बाकी आरोपियों की पहचान होने पर उनके खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.