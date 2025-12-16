Advertisement
Gyanvapi Case: वजूखाने का कपड़ा नहीं बदलेगा, कोर्ट ने जिला प्रशासन को दी नसीहत

Gyanvapi Masjid Case News:  वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ूखाने कोर्ट के आदेश बाद सील कर दिया गया है. वज़ूखाने खाने को कपड़ा से ढक दिया गया है. लेकिन वह कपड़ा फट गया है. कपड़ा बदलने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट का रुख किया था.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:11 AM IST

Gyanvapi Case: वजूखाने का कपड़ा नहीं बदलेगा, कोर्ट ने जिला प्रशासन को दी नसीहत

Gyanvapi Masjid News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ूखाने को लेकर विवाद अभी भी जारी है. हिंदू संगठनों का दावा है कि वज़ूखाने में एक शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ़ वज़ू के लिए इस्तेमाल होने वाला एक फव्वारा है. वहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सील किए गए वजू वाले स्थान को ढकने वाले फटे कपड़े को बदलने के लिए कोर्ट का रुख किया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज संजीव शुक्ला की कोर्ट ने 15 दिसंबर को जिला प्रशासन द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. 

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक, ज्ञानवापी से जुड़े किसी भी मामले में कोई नया आदेश पास नहीं किया जा सकता और न ही कोई नया केस एक्सेप्ट किया जा सकता है. इसलिए, इस मामले में कोई आदेश देना संभव नहीं है. कोर्ट ने मूल मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को तय की है. 

डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट में दायर की याचिका
दरअसल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नियुक्त स्पेशल वकील ने 8 अगस्त को कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि वजूखाने को ढकने वाला कपड़ा खराब हालत में है और उसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है. इसलिए, कपड़ा बदलने की इजाजत दी जाए. हालांकि, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई नहीं की और इसके बजाय याचिका दायर करने वालों को सलाह दी. अब इस मामले की सुनवाई 6 जनवरी को होगी.

मु्स्लिम पक्ष ने किया विरोध
वहीं, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने एप्लीकेशन का विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज कराई. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में कोई भी आदेश पास करने पर रोक लगा दी है, इसलिए इस एप्लीकेशन पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन से एप्लीकेशन वापस लेने को कहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा नहीं किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने शुरू में 15 दिसंबर को आदेश के लिए तारीख तय की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए, अब उसने कोई भी आदेश जारी करने से मना कर दिया है.

क्या है पूरा मामला
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद वाराणसी में ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के इर्द-गिर्द केंद्रित है. हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल काल में एक मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बनाई गई थी और यह जगह मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर था. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी एक वैध मस्जिद है जहां सदियों से नमाज़ पढ़ी जा रही है. 2022 में एक सर्वे के दौरान इमारत के अंदर कथित "शिवलिंग" मिलने के दावों के बाद यह मामला और भी ज़्यादा विवादित हो गया. अब इस मामले की सुनवाई अदालतों में हो रही है और इसमें पूजा के अधिकार, 1991 का पूजा स्थल अधिनियम और ऐतिहासिक दावों जैसे मुद्दे शामिल हैं.

