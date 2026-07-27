Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /वाराणसी में दालमंडी की आखिरी लंगड़ा हाफिज मस्जिद भी शहीद; बेकार गया आंदोलन

वाराणसी में दालमंडी की आखिरी लंगड़ा हाफिज मस्जिद भी शहीद; बेकार गया आंदोलन

Langda Hafiz Mosque Demolition: वाराणसी के दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के तहत लंगड़ा हाफिज मस्जिद का जो हिस्सा प्रोजेक्ट के दायरे में आ रहा है, उसे मस्जिद कमेटी की सहमति से हटाया जा रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 27, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:10 PM IST
वाराणसी में दालमंडी की आखिरी लंगड़ा हाफिज मस्जिद भी शहीद; बेकार गया आंदोलन

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PoK चुनावों पर उठे सवाल, अवामी एक्शन कमेटी और PTI ने उठाए गंभीर सवाल
PoJK Assembly Elections1 hr ago
2
President Mohamed Muizzu SAARC Revival Call2 hrs ago
3
West Bank Mosque Fire2 hrs ago
4
muslim news3 hrs ago
5
Iran Threatens Ukraine5:34 AM IST