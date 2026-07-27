/वाराणसी में दालमंडी की आखिरी लंगड़ा हाफिज मस्जिद भी शहीद; बेकार गया आंदोलन

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Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दालमंडी में आज (27 जुलाई) को लंगड़ा हाफिज मस्जिद को शहीद किया जा रहा है. मुस्लिम समुदाय के लोग ही मस्जिद को गिरा रहे हैं. प्रशासन और मस्जिद समिति के बीच हुए समझौते के बाद समिति ने सड़क चौड़ी करने के दायरे में आने वाले ढांचे के हिस्से को स्वेच्छा से हटाने का निर्णय लिया. इसके बाद मजदूरों की मदद से दोपहर 1 बजे तोड़ने का काम शुरू किया गया. इसस पहले भी कई मस्जिदों को शहीद किया जा चुका है. वहीं, मस्जिद कमेटी ने प्रभावित 24 दुकानों को खाली करवाया और मस्जिद परिसर के पूर्वी हिस्से में मौजूद ज़मीन पर नई दुकानें बनाने का काम शुरू किया. सभी दुकानों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा.
दरअसल, दालमंडी में सड़क चौड़ी करने का काम चल रहा है. इस प्रोजेक्ट से कई घर और मस्जिदें प्रभावित हुई हैं. 100 से ज़्यादा घर गिरा दिए गए हैं. इसी प्रोजेक्ट के दौरान प्रशासन की टीम ने लंगड़ा हाफिज मस्जिद के उत्तरी हिस्से पर लाल निशान लगाकर उस जगह को चिह्नित किया था जो प्रोजेक्ट से प्रभावित हो रही थी. इसके बाद प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच कई दौर की बातचीत हुई. आखिरकार, आपसी सहमति से इस ढांचे को हटाने का फ़ैसला किया गया.
इससे पहले भी कई मस्जिदों को किया गया है शहीद
इससे पहले, करीमुल्लाह बेग मस्जिद, संगमरमर मस्जिद, निसारन मस्जिद, अली रज़ा खान मस्जिद और रंगीले शाह मस्जिद की कमेटियों ने भी सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले हिस्सों को हटाने के लिए अपने मज़दूर लगाए थे और बाद में मरम्मत का काम करवाया था. वहीं, ACP और एक ACM के साथ 210 पुलिसकर्मी मौजूद थे. मस्जिद के ढांचे को गिराने के दौरान कोई विवाद न हो, इसके लिए प्रशासनिक कर्मचारियों को तैनात किया गया था. चौक, कोतवाली और दशाश्वमेध पुलिस स्टेशनों से लगभग 210 पुलिसकर्मियों के साथ-साथ PAC की दो टुकड़ियों को तैनात किया गया था. ACP अतुल अंजन, एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट और नगर निगम के अधिकारी भी वहां मौजूद थे.