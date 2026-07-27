/वाराणसी में दालमंडी की आखिरी लंगड़ा हाफिज मस्जिद भी शहीद; बेकार गया आंदोलन

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दालमंडी में आज (27 जुलाई) को लंगड़ा हाफिज मस्जिद को शहीद किया जा रहा है. मुस्लिम समुदाय के लोग ही मस्जिद को गिरा रहे हैं. प्रशासन और मस्जिद समिति के बीच हुए समझौते के बाद समिति ने सड़क चौड़ी करने के दायरे में आने वाले ढांचे के हिस्से को स्वेच्छा से हटाने का निर्णय लिया. इसके बाद मजदूरों की मदद से दोपहर 1 बजे तोड़ने का काम शुरू किया गया. इसस पहले भी कई मस्जिदों को शहीद किया जा चुका है. वहीं, मस्जिद कमेटी ने प्रभावित 24 दुकानों को खाली करवाया और मस्जिद परिसर के पूर्वी हिस्से में मौजूद ज़मीन पर नई दुकानें बनाने का काम शुरू किया. सभी दुकानों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा.