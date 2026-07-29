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वाराणसी के पातालपुरी मठ में एकता की मिसाल, मुस्लिम शिष्यों ने उतारी हिंदू गुरु की आरती

Muslim Disciples Guru Aarti: वाराणसी के पातालपुरी मठ में मुस्लिम शिष्यों ने जगद्गुरु बालक देवाचार्य महाराज की आरती उतारकर गुरुदीक्षा ली और कौमी एकता की मिसाल पेश की. इस मौके पर जगद्गुरु ने कहा कि गुरु-शिष्य परंपरा मजहब और जाति से ऊपर है. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रही है. नेटीजंस इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, और इसे असली हिंदुस्तान की तस्वीर बता रहे हैं.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 29, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:04 PM IST
वाराणसी के पातालपुरी मठ में एकता की मिसाल, मुस्लिम शिष्यों ने उतारी हिंदू गुरु की आरती
Image Credit: वाराणसी में मुस्लिम शिष्यों ने उतारी गुरु की आरती

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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