/वाराणसी के पातालपुरी मठ में एकता की मिसाल, मुस्लिम शिष्यों ने उतारी हिंदू गुरु की आरती

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Varanasi News Today in Hindi: इस्लाम में उस्ताद यानी गुरु की बहुत अहमियत है. इल्म सिखाने वाले की इज्जत को बेहद अहम माना गया है. यही वजह है कि जब इल्म, अखलाक और इंसानियत की बात होती है तो मजहब की दीवारें छोटी पड़ जाती हैं. "धर्म नगरी" के नाम से मशहूर वाराणसी के पातालपुरी मठ से भी ऐसी ही एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई, जहां गुरु-शिष्य परंपरा ने कौमी यकजहती और आपसी मोहब्बत की एक नई मिसाल पेश की.
वाराणसी के पातालपुरी मठ में एक खास प्रोग्राम मुनअकिद किया गया था. इस दौरान मुस्लिम शिष्यों ने अपने गुरु जगद्गुरु बालक देवाचार्य महाराज की आरती उतारी और उनके चरण स्पर्श कर गुरुदीक्षा हासिल की. इस मौके पर मठ का माहौल भाईचारे, एहतराम और मुहब्बत की मिसाल बन गया. मुस्लिम शिष्यों का अपने हिंदू उस्ताद के लिए मोहब्बत, खुलूस और एहतराम का यह रवैया देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
इस मौके पर जगद्गुरु बालक देवाचार्य महाराज ने ऐलान किया कि पातालपुरी मठ के दरवाजे सभी मजहब, तबकों और समाज के लोगों के लिए खुले हैं. उन्होंने कहा कि गुरु-शिष्य परंपरा कभी मजहब और जाति के भेद में नहीं बंधती. जगद्गुरु बालक देवाचार्य महाराज के मुताबिक, उनके हजारों शिष्य मुस्लिम समाज से भी हैं और यह रिश्ता सिर्फ इल्म, संस्कार और इंसानियत की बुनियाद पर कायम है.
जगद्गुरु बालक देवाचार्य महाराज ने कहा कि भारत के लोग अपने पूर्वजों से एक हैं. गुरु चुनते समय सिर्फ इल्म देखा जाता है, जबकि शिष्य चुनते समय उसकी योग्यता और सीखने की लगन को अहमियत दी जाती है. उनका कहना था कि गुरु और शिष्य का रिश्ता इंसानियत, इल्म और सद्भाव का रिश्ता होता है.
कार्यक्रम में जाकिर पाण्डेय और अफरोज पाण्डेय की अगुवाई में कई मुस्लिम परिवारों ने जगद्गुरु के चरण स्पर्श कर गुरुदीक्षा ग्रहण की. इस दौरान उन्होंने गुरु का आशीर्वाद लिया और गुरु-शिष्य परंपरा के तईं अपनी अकीदत का इजहार किया.
रामपंथ के पंथाचार्य डॉ. राजीव श्रीगुरुजी ने कहा कि मुस्लिम समाज में व्यवहार परिवर्तन और सकारात्मक सामाजिक जागरूकता के लिए गुरु परंपरा की अहम भूमिका हो सकती है. उन्होंने कहा कि समाज में बेहतर संस्कार और आपसी समझ विकसित करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है. इस मौके पर दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने जगद्गुरु बालक देवाचार्य महाराज को रामनामी दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया.
प्रोग्राम में रामानंदी संप्रदाय के संत, दलित विचारक ज्ञान प्रकाश, आदिवासी धर्मगुरु द्वारिका प्रसाद और सोशल वर्कर नौशाद अहमद दूबे भी मौजूद रहे. इनके अलावा डॉ. नजमा परवीन, नाजनीन अंसारी, नौशाद अहमद दूबे, कलीम, लियाकत समेत सैकड़ों लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की और कौमी एकता, भाईचारे, गुरु-शिष्य परंपरा के इस अनूठे आयोजन का हिस्सा बने.