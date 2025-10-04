Varanasi: हनुमान चालीसा की आवाज़ पर जताई आपत्ति; नासिर के खिलाफ केस दर्ज

Varanasi News: वाराणसी मदनपुरा इलाके में नासिर नाम के एक शख्स ने तेज आवाज में चल रहे हनुमान चालीसा पर आपत्ति ज़ाहिर की थी. इस दौरान उसकी पुजारी से भी बहस हो गई. अब इस मामले में पुलिस ने नासिर और उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया है.
Varanasi News: वाराणसी ज़िले के मदनपुरा इलाके में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर पुजारी और कुछ स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई. पुजारी का कहना है कि दूसरी धर्म के कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा की आवाज़ और उसके बजाने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, मदनपुरा में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी संजय प्रजापति ने बताया कि जब वे हनुमान चालीसा चला रहे थे, तो एक व्यक्ति ने आवाज़ को लेकर आपत्ति जताई और वॉल्यूम कम करने को कहा. पुजारी का आरोप है कि उस व्यक्ति ने उन्हें धमकी भी दी.
सीसीटीवी फुटेज में यह साफ़ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति और पुजारी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही है. वहीं आसपास के लोग बीचबचाव की कोशिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस मसले को लेकर बहस शुरू हो गई है. लोगों का कहना है कि अज़ान पर आपत्ति दर्ज करते ही या तो आवाज़ कम कम करा दी जाती है या फिर लाउडस्पीकर्स ही हट जाते हैं. आखिर ये दोहरा व्यव्हार क्यों हो रहा है.
घटना की जानकारी मिलने पर दशाश्वमेध थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की और शांति बनाए रखने की अपील की है. जांच के बाद पुजारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो लोगों अब्दुल नासिर और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.