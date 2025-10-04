Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2947347
Zee SalaamIndian Muslim

Varanasi: हनुमान चालीसा की आवाज़ पर जताई आपत्ति; नासिर के खिलाफ केस दर्ज

Varanasi News: वाराणसी मदनपुरा इलाके में नासिर नाम के एक शख्स ने तेज आवाज में चल रहे हनुमान चालीसा पर आपत्ति ज़ाहिर की थी. इस दौरान उसकी पुजारी से भी बहस हो गई. अब इस मामले में पुलिस ने नासिर और उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया है.

|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:51 AM IST

Trending Photos

File Photo
File Photo

Varanasi News: वाराणसी ज़िले के मदनपुरा इलाके में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर पुजारी और कुछ स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई. पुजारी का कहना है कि दूसरी धर्म के कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा की आवाज़ और उसके बजाने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

स्थानीय लोगों के मुताबिक, मदनपुरा में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी संजय प्रजापति ने बताया कि जब वे हनुमान चालीसा चला रहे थे, तो एक व्यक्ति ने आवाज़ को लेकर आपत्ति जताई और वॉल्यूम कम करने को कहा. पुजारी का आरोप है कि उस व्यक्ति ने उन्हें धमकी भी दी. 

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सीसीटीवी फुटेज में यह साफ़ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति और पुजारी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही है. वहीं आसपास के लोग बीचबचाव की कोशिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस मसले को लेकर बहस शुरू हो गई है. लोगों का कहना है कि अज़ान पर आपत्ति दर्ज करते ही या तो आवाज़ कम कम करा दी जाती है या फिर लाउडस्पीकर्स ही हट जाते हैं. आखिर ये दोहरा व्यव्हार क्यों हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

दो लोगों पर केस दर्ज

घटना की जानकारी मिलने पर दशाश्वमेध थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की और शांति बनाए रखने की अपील की है. जांच के बाद पुजारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो लोगों अब्दुल नासिर और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

TAGS

VaranasiVaranasi Newsmuslim news

Trending news

Varanasi
Varanasi: हनुमान चालीसा की आवाज़ पर जताई आपत्ति; नासिर के खिलाफ केस दर्ज
Modinagar
Modinagar: जंग हुई तो खड़े रहेंगे, I Love Muhammad; रील बनाने वाला शख्स गिरफ्तार
Iqra Hasan
Iqra Hasan के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
ziaur rahman barq
Ziaur Rahman Barq को किया गया हाउस अरेस्ट; बरेली जाने का था प्लान
Ahmedabad
Ahmedabad:400 साल पुरानी मंचा मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर? HC ने रोक लगाने से किया इंकार
Sangeet Som
I Love Muhammad से पहले कहना होगा वंदे मातरम, संगीत सोम के बयान पर बवाल
Hamas
Gaza में रुकेगी जंग! Hamas ने माना ट्रंप का प्लान, हथियार छोड़ने पर रखी ये बात
madhya pradesh news
MP: भारत माता को 'डायन' बोलने पर बवाल; मौलवी का पुतला दहन, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Uttar Pradesh news
हिंदू बेटियों को ले जा रहे हैं विधर्मी, लव जिहाद पर साध्वी प्रज्ञा का विवादित बोल
Uttar Pradesh news
सुशील शर्मा ने इस्लाम कबूल कर पढ़ी जुमे की नमाज़; मनाने के लिए मस्जिद पहुंची पुलिस!
;