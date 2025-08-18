वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण की जद में आया हॉकी जादूगर मोहम्मद शाहिद का पुश्तैनी घर, परिवार ने रखी खास मांग
वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण की जद में आया हॉकी जादूगर मोहम्मद शाहिद का पुश्तैनी घर, परिवार ने रखी खास मांग

Mohammed Shahid Hockey: पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान मोहम्मद शाहिद सुर्खियों में हैं. दरअसल, वाराणसी स्थित उनका पुश्तैनी मकान सड़क चौड़कीकरण की जद में आ रहा है. जिस पर उनके परिवार ने सहमति जताई है. मोहम्मद शाहिद ने शानदार खेल की बदौलत भारत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब दिलाए. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 18, 2025, 03:22 PM IST

हाकी के जादूगर मोहम्मद शाहिद (फाइल फोटो)
हाकी के जादूगर मोहम्मद शाहिद (फाइल फोटो)

Varanasi News Today: वाराणसी में कचहरी से संदहा तक 26 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का काम जारी है. इस चौड़ीकरण की जद में पद्मश्री सम्मानित हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मोहम्मद शाहिद का पुश्तैनी मकान भी आ रहा है. जिला प्रशासन की मौजूदगी में लोक निर्माण विभाग (PWD) इस सड़क चौड़ीकरण का काम करा रहा है.

मोहम्मद शाहिद के परिवार ने इस पर प्रशासन के सामने अपनी सहमति जताई है. परिवार का कहना है कि वे मुआवजे के साथ मकान तोड़े जाने के लिए तैयार हैं. हालांकि, उन्होंने सरकार के सामने एक विशेष मांग भी रखी है. शाहिद की बीवी परवीन शाहिद ने कहा कि या तो इस सड़क का नाम मोहम्मद शाहिद के नाम पर रखा जाए या फिर उनके पुश्तैनी मकान के बगल में मौजूद चौराहे पर उनकी प्रतिमा लगवाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रख सकें.

बता दें कि पुलिस लाइन चौराहे से कचहरी तक कुल 69 मकान इस चौड़ीकरण में आ रहे हैं. बीते सप्ताह जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की मौजूदगी में इनमें से 35 मकानों को तोड़ दिया गया है. अब आगे की प्रक्रिया तेज की जा रही है. इस चौड़ीकरण की जद में पूर्व हाकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का मकान आता है. यह मकान उनका पुश्तैनी संपत्ति है. 

कौन हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद?

हॉकी की दुनिया में 'जादूगर' कहे जाने वाले मोहम्मद शाहिद का नाम आज भी लोग फख्र से लेते हैं. शाहिद का जन्म 14 अप्रैल 1960 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था. वे अपने बेहतरीन ड्रिब्लिंग और तेज खेल के लिए जाने जाते थे. उन्होंने 1979 में भारतीय जूनियर टीम से शुरुआत की और उसी साल सीनियर टीम में भी जगह बनाई. मोहम्मद शाहिद 1980 मास्को ओलंपिक में भारतीय टीम के सदस्य थे, जहां भारत ने गोल्ड मेडल जीता. उस ओलंपिक में उनकी अहम भूमिका रही. मैदान पर उनका और जफर इकबाल का जोड़ीदार खेल उस दौर में पूरी दुनिया में मशहूर था.

उनके खेल करियर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल हैं

1980 मास्को ओलंपिक – गोल्ड मेडल

1982 एशियाई खेल (एशियन गेम्स) – सिल्वर मेडल

1986 एशियाई खेल – ब्रॉन्ज मेडल

1980 चैम्पियंस ट्रॉफी, कराची – बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर

पद्मश्री (1986) और अर्जुन अवॉर्ड (1980-81) से सम्मानित

शाहिद ने 1985-86 में भारतीय टीम की कप्तानी भी की और 1989 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया. उनका मशहूर 'हाफ पुश-हाफ हिट' शॉट बाद में दिग्गज खिलाड़ी धनराज पिल्लै ने भी अपनाया. खेल से संन्यास के बाद वे रेलवे में स्पोर्ट्स ऑफिसर बने. 20 जुलाई 2016 को गंभीर बीमारी के चलते उनका निधन हो गया. वाराणसी में उनका अंतिम संस्कार हुआ,जिसमें कई ओलंपियन और दिग्गज खिलाड़ी शामिल हुए.

