VGR-PGR जमीन विवाद में वेस्ट कार्बी आंगलोंग सुलगा, KAAC चीफ का घर जला; फायरिंग में 3 घायल

West Karbi Anglong Violence: असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में उस वक्त हालात बिगड़ गए, जब गांव चराई रिजर्व (VGR) और व्यावसायिक चराई रिजर्व (PGR) की जमीन से कब्जा हटाने की मांग को लेकर चल रहे धरना-प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. हिरासत की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों में गुस्सा भड़क उठा और देखते ही देखते इलाके में आगजनी और हिंसा शुरू हो गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, कार्बी आंगलोंग के आदिवासी समुदाय के लोग लंबे समय से प्रदर्शन कर कथित VGR और PGR जमीन मौजूद कब्जे को हटाने की मांग कर रहे हैं. इस जमीन पर वर्तमान में बंगाली और हिंदी भाषी लोग रहे हैं. बंगाली और हिंदी भाषी लोगों का कहना है कि वह यहां पर लंबे समय से रह रहे हैं और यहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से घर और दूसरी सुविधाओं का निर्माण किया है. यहां पर सरकार के जरिये भी स्कूल, अस्पताल समेत कई बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया गया है.

VGR-PGR जमीन से कब्जा हटवाने के लिए आदिवासी संगठनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद मौके पर कब्जाधारी बंगाली और हिंदी भाषी लोगों ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने VGR- PGR जमीन से कब्जा हटाने की मांग पर रोक लगा दी और आदेश आने तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.

इसी को लेकर स्थानीय आदिवासी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे है. सोमवार (22 दिसंबर) को जैसे ही पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया, भीड़ में शामिल लोग नाराज हो गए. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. पथराव के चलते इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर होती चली गई.

इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल (KAAC) के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तुलिराम रोंगहांग के डोनकामुकाम स्थित घर को निशाना बनाया. प्रदर्शनकारियों ने उनके घर में आग लगा दी, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया. आगजनी की इस घटना के बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े.

बताया जा रहा है कि स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलाईं. पुलिस फायरिंग में तीन प्रदर्शनकारी घायल हो गए. घायलों के बाद विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया और हिंसा की घटनाएं और फैलने लगीं.

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी पुलिस से सीधे भिड़ते नजर आ रहे हैं. वीडियो फुटेज में यह भी दिखाई देता है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने डोनकामुकाम इलाके में KAAC के CEM तुलिराम रोंगहांग के घर में आग लगाई. इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर आसपास की दूसरी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया. कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं.

हिंसा की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की कोशिशें लगातार जारी हैं. हिंसा प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त पुलिस टीमें भेजी जा रही हैं और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

