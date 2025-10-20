Delhi के साथ इन तीन जगहों का भी बदले नाम, सरकार के पास VHP का खत

Delhi Name Change: दिल्ली सरकार को हाल ही में एक प्रस्ताव मिला है, जिसमें राजधानी का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की गई है. इसके साथ ही शहर के कई प्रमुख स्थलों के नाम बदलने की भी गुजारिश की गई है, जिनमें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI Airport) भी शामिल है.

विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा?

विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा को एक पत्र लिखकर मांग की कि दिल्ली का नाम बदलकर 'इंद्रप्रस्थ' किया जाए, ताकि राजधानी को उसकी प्राचीन संस्कृति और इतिहास से जोड़ा जा सके. वीएचपी दिल्ली प्रांत के सचिव सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने यह पत्र लिखा है.

क्या दिया गया तर्क?

उन्होंने कहा कि नाम केवल परिवर्तन नहीं होते, बल्कि वे एक राष्ट्र की चेतना का प्रतिबिंब होते हैं. जब हम 'दिल्ली' कहते हैं, तो हम केवल 2,000 साल का इतिहास देखते हैं, लेकिन जब हम 'इंद्रप्रस्थ' कहते हैं, तो हम 5,000 साल के गौरवशाली इतिहास से जुड़ते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ नगरी को आधुनिक दिल्ली से जोड़ा जाता है.

इन जगहों का नाम भी बदलने की गुजारिश

- इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया जाए.

- दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ रेलवे स्टेशन रखा जाए.

- शाहजहानाबाद डेवलपमेंट बोर्ड का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ डेवलपमेंट बोर्ड किया जाए.

सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की हेरिटेज वॉक में हिंदू राजाओं के किलों, मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि शहर के इतिहास की संतुलित प्रस्तुति हो सके. उन्होंने यह भी कहा कि जहां-जहां मुस्लिम शासकों की याद में स्मारक बने हैं, वहां पांडव काल के नायकों, ऋषियों और स्थलों को भी दर्शाया जाए.

स्कूल के कोर्स में हो शामिल

वीएचपी नेता ने कहा कि राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य और पांडव कालीन इंद्रप्रस्थ के इतिहास को दिल्ली के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी अपनी प्राचीन धरोहर को समझ सके.